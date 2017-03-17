警方勤教竟播習近平談話 警分局長惹議

2017-03-17 03:00

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局第二分局長方世君被爆料，去年12月22日聯合勤教會議播放中國中央電視台「永遠在路上」節目片段，向分局、派出所跟偵查隊幹部、警員進行政風廉潔宣導，因全片涉及中國國家主席習近平新年談話、習提出「有腐必反、有貪必懲」，反覆告誡黨風廉政建設、反腐敗鬥爭永遠在路上等內容語句，引發爭議，質疑此舉有如「教育員警效忠大陸？」還批方「分局長領得是大陸薪水嗎？」

方世君對此怒斥「胡扯」，澄清說當時已近年節，為政風廉潔宣導而由業務單位、二分局二組製作影音檔，檔案雖有節錄該節目影片，但沒有習近平的影像，只有被查到貪腐官員的懺悔錄等；他表示，身為中華民國警察，要部屬效忠大陸、當公安等說法「太過分」、「要負法律責任」，強調「我忠於國家」。

市警局督察長邵明仁說，經查該影音檔無習近平影像，是節錄「永遠在路上」第一集人心向背中貪腐官員自白、懺悔，雖是作為政風廉潔宣導題材，但國內也有相關宣導影片，建議分局以後審慎選擇宣導題材。

知情人士說，中國等於是敵國，方拿中國的反貪腐影片來給員警看，說要宣導反貪腐，但以此邏輯，難道也應播放給國軍看？

此事在警界持續發酵，有人認為方就是「白目」，所以把台灣的警察當成對岸公安，但也有人認為方重視細節，「龜毛個性」讓基層員警譙到不行，藉由曝光此事讓他難堪下台。