警方勤教竟播習近平談話 警分局長惹議
2017-03-17 03:00
〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警察局第二分局長方世君被爆料，去年12月22日聯合勤教會議播放中國中央電視台「永遠在路上」節目片段，向分局、派出所跟偵查隊幹部、警員進行政風廉潔宣導，因全片涉及中國國家主席習近平新年談話、習提出「有腐必反、有貪必懲」，反覆告誡黨風廉政建設、反腐敗鬥爭永遠在路上等內容語句，引發爭議，質疑此舉有如「教育員警效忠大陸？」還批方「分局長領得是大陸薪水嗎？」
方世君對此怒斥「胡扯」，澄清說當時已近年節，為政風廉潔宣導而由業務單位、二分局二組製作影音檔，檔案雖有節錄該節目影片，但沒有習近平的影像，只有被查到貪腐官員的懺悔錄等；他表示，身為中華民國警察，要部屬效忠大陸、當公安等說法「太過分」、「要負法律責任」，強調「我忠於國家」。
市警局督察長邵明仁說，經查該影音檔無習近平影像，是節錄「永遠在路上」第一集人心向背中貪腐官員自白、懺悔，雖是作為政風廉潔宣導題材，但國內也有相關宣導影片，建議分局以後審慎選擇宣導題材。
知情人士說，中國等於是敵國，方拿中國的反貪腐影片來給員警看，說要宣導反貪腐，但以此邏輯，難道也應播放給國軍看？
此事在警界持續發酵，有人認為方就是「白目」，所以把台灣的警察當成對岸公安，但也有人認為方重視細節，「龜毛個性」讓基層員警譙到不行，藉由曝光此事讓他難堪下台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔡英文明赴基隆 將宣布百億重大交通建設
- 護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時
- 警方勤教竟播習近平談話 警分局長惹議
- 美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器
- 政策修正被酸「髮夾彎」？唐鳳：威權時代的想法
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 年省27億加班費 國旅卡確定不取消
- 棒協證實！讓出經典賽、12強、奧運主導權
- 「禮貌賊」塞字條道歉 屋主緊盯門縫逮人
- 裘莉倫敦開講 學生讚好教授
- 小王爺走了! 66歲陳麗麗腦溢血病逝
- 塑膠袋棄樹上 農田水路垃圾處處
- Uber欠稅5124萬 存款、總部遭查封
- 戰場挖到「兒童亂葬崗」 伊拉克警察傷心淚崩
- 病患健保卡借外國人用 牙醫師嘆舉報違法「自找麻煩」
- MiLB》重返美職春訓 「不死鳥」郭泓志今首度登板（影音）
- 中職》棒協願意讓出主導權 桃猿領隊回應了
- 民調電話點名 王惠美PK魏明谷
- 《觀察筆記》南面為聖
- 四葉草勇破3000萬 黃明志招認X的問題
- 俄國屁孩拿玩具槍亂射 駕駛直接開車衝撞報仇
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 史努比狗狗MV刺殺川普 可能惹麻煩
- 女嬰搭車沒奶喝 鐵路公司貼心應對大獲好評
- 林英傑結「猿」終點站 變省球大師
- 美聯準會將升息 央行跟進機率大
- 鋼琴大師布赫賓德 6月將來台
- 四月八重返客庄12大節慶 頭份邀辦桌
- 僅1大聯盟球員 日本全勝揮軍道奇球場
- 污水管沒接竟還收費！20年來退費高達9千多萬…
- 律師傳話「廢五金」竟是槍彈 筆記習慣救了他
- 吳念真談生死 拒侵入性急救
- 家家少女心噴發 驚見孔劉急獻吻
- 先制北韓挑釁 美國務卿亞洲行抵日
- 未充分揭露加盟資訊 統一超挨罰500萬
- 花女畢業美展 詮釋「請勿觸摸」
- 咘咘「塞進球鞋」萌翻 修杰楷在後面很無奈
- 小班戒酒成功 多虧她助攻
- 魚販回饋做公益 捐216片虱目魚肚
- 中研院長︰不應拘泥「假」怎麼休
- 市府爭85億 4年建萬個停車位
- 水利署：高雄維持3月20日第一階段限水
- 倒追8旬老鄰長被阻 6旬婦溺殺他堂嬸
- 說好免費課輔 家長氣收到繳費單
- 〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警方勤教竟播習近平談話 警分局長惹議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分