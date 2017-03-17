司改會議》假釋程序不透明 教誨師權力超大！
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五組16日召開第二次會議，討論我國目前假釋制度沒標準，收容人莫衷一是，亦無權提出假釋申請，全賴獄方單方面為收容人提出，而是否得以假釋，僅憑一個臨時編組的委員會決定，其中教誨師的權力非常大，他的意見可以左右收容人的去留，與會委員認為這個制度並不透明，應改善。
與會委員、基隆地檢署檢察長陳宏達認為，假釋審查的準確性很重要，一般都以收容人是否有悔意而去認定，但目前的假釋審查委員會內，只有教誨師以及外聘的委員，委員們幾乎沒有實質接觸到收容人，單憑教誨師提出的報告就要決定他是否可以假釋，這對民眾來說「有點風險」。
陳宏達指出，民眾最關切的，其實是影響社會治安重大、性侵害犯罪等受刑人能否假釋，因此他建議，如果遇到上述類型的罪犯，必須加入專家意見及評估，看看是否有無再犯之虞，再送假釋委員會審查，增加一到把關手續。
陳宏達另表示，假釋最好納入修復式正義，審酌加害人是否有跟被害人達成和解，顧及被害人的感受。
臺灣高院法官許仕楓附議陳宏達說法，認為修復式正義不僅可存在審判期間，更可導入矯正期間，讓收容人在坐牢時思考究竟犯了甚麼錯，如何讓被害人走出傷痛。
證券投資人及期貨交易人保護中心董事長邱欽庭指出，假釋雖然是經過委員會審查，但委員會成員並沒有真正接觸到受刑人，往往是根據教誨師個人意見，相當程度影響整個委員會的決定，容易誤判，這是很危險的。
更生團契志工劉北元說，假釋不過雖然可提行政訴訟，但每隔四個月就可提假釋，收容人考量與教誨師之間的關係，避免造成教誨師的困擾與自己麻煩，通常不會興訟。
中正大學法律學系教授盧映潔表示，希望法務部建立本土的假釋評估機制，更希望能建立聽證模式，讓收容人也有說話的機會。
法務部矯正署回應，我國目前是以收容人的執行情節、再犯風險、在監表現，交由教誨師與假釋審查委員討論案件准駁，未來可引入國外再犯假釋風險評估工具、設計本土化再犯預測模型、納入被害人意見等層次改革，並在《監獄行刑法》修正草案中，明定監獄應設假釋審查會及其組成方式，增加透明度。
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