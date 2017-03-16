高市梓官蚵仔寮淹水 市府將闢濕地建抽水站
2017-03-16 23:56
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市梓官蚵仔寮地區因中正路拓寬，造成廣澤路等容易淹積水，市長陳菊協調軍方撥用1.5公頃，將興建1座抽水站，保留紅樹林景觀，營造為濕地公園，兼具防洪及觀光效益，趕於明年雨汛期前完工。
梓官區中正路與港十街、港九街一帶地勢低窪處，因中正路、通安路以北道路拓寬後，蚵仔寮特定區集水面積擴大，施作箱涵引入上游集水區的水，造成廣澤路、通港街、港九街、港十街等溢淹積水，市府水利局召開說明會，廣納地方建議。
水利局規劃於中正路臨近典寶溪處，設置1座抽水站，採機械抽水方式，將中正路一帶雨水下水道系統，快速排入典寶溪，經立委邱志偉協助爭取，國防部軍備局同意無償撥用1,5公頃，工程總經費7800萬元，已獲營建署同意分2年補助，將於今年6月開工。
市長陳菊今前往會勘，並聽取水利局簡報，她指示於明年汛期前完工啟用，並善用軍方1.5公頃土地，進行周邊環境綠美化，結合人行步道，延伸至牛路溝紅樹林，與典寶溪防汛道路串接，規劃為溼地公園，加上蚵仔寮港觀光魚市，提供民眾休憩的新去處。
水利局長蔡長展指出，規劃興建的抽水站體，配置有每秒抽取6噸水的抽水機組，將中正路與通港路既有排水箱涵，引導至抽水站，利用壓力鋼管將雨水排放至典寶溪，站體外觀融入海軍軍港元素，營造飛揚船型、海軍帆帽意象，搭配周邊蚵仔寮港觀光魚市，帶動地方觀光發展。
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