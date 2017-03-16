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馬英九遭起訴 姚立明：世界級醜聞，是他自己

2017-03-16  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九14日遭台北地檢署起訴，馬英九表示處理洩密案，是為了避免「世界級的醜聞」曝光；國會觀察基金會董事長姚立明指出，馬英九遭起訴已被多家外國媒體報導，「那個世界級醜聞，是他自己」。

姚立明晚間於政論節目《新聞追追追》指出，馬英九2013年「九月政爭」時，控告前立法院長王金平、立委柯建銘司法關說，「我沒有找到有外國記者有報導」，「可是馬英九因為非法監聽，或者因為洩漏機密而被起訴，至少有3個國家報導，所以他講那個世界級醜聞，是他自己」。

姚立明表示，馬英九2008年曾在就職演說時，非常堅決的表示以後不會再有「非法監聽」、「選擇性辦案」，但很明顯的，王金平、柯建銘的這件洩密案，違反了馬英九的2個承諾；馬英九2011年也曾說過絕不介入司法個案，「難道這個（洩密案）是司法通案嗎？」，姚立明相當質疑馬英九的誠信。

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  • 馬英九14日遭北檢起訴後，表示自己處理洩密案是為了避免「世界級的醜聞」曝光；姚立明表示，「那個世界級醜聞，是他自己」。（資料照，記者羅沛德攝）

    馬英九14日遭北檢起訴後，表示自己處理洩密案是為了避免「世界級的醜聞」曝光；姚立明表示，「那個世界級醜聞，是他自己」。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 姚立明指出，對比2013年「九月政爭」時，幾乎沒有外國媒體報導，現在馬英九遭起訴已被多家外國媒體報導，「那個世界級醜聞，是他自己」。（圖擷取自年代新聞台）

    姚立明指出，對比2013年「九月政爭」時，幾乎沒有外國媒體報導，現在馬英九遭起訴已被多家外國媒體報導，「那個世界級醜聞，是他自己」。（圖擷取自年代新聞台）

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