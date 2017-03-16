防堵假新聞 唐鳳將協調建置「真實查核機制」
2017-03-16 22:43
〔即時新聞／綜合報導〕行政院為防範網路假新聞，將由行政院政務委員唐鳳協調網路平台業者及第三方團體建置「真實查核機制」，網友在貼文前將會收到假新聞提示，提供貼文判斷。
《中央社》報導，行政院發言人徐國勇說，「真實查核機制」就是網友想從網路平台貼文時，會透過關鍵字查核機制，跳出警告訊息，提醒這則是「假新聞」，但如果網友認為貼的訊息正確或是有新證據等，還是可以貼文，不構成侵犯言論自由。
徐國勇補充，但如果已經警告是假新聞，網友仍執意要散布、轉貼，後續就可能面臨相關法律問題。但在訊息混亂時要如何判斷？徐國勇說，民眾應該自行判斷，貼文前要有思考和判斷力，沒有誰可幫誰決定。
至於會結合哪些網路平台？徐國勇表示，由唐鳳處理，目前尚未確定，而唐鳳將在2個月內提出相關報告；另外，政委吳政忠也會督導各部會，提出防止假新聞、降低後續效應的具體做法與配套，2個月內提報告。
在網路平台部分，通訊軟體「LINE」表示，LINE提供的新聞服務「LINE TODAY」，是透過和新聞媒體夥伴簽約，確保新聞內容品質；Yahoo奇摩則表示，Yahoo奇摩新聞頻道是彙整多元媒體合作夥伴新聞內容的平台，報導會由Yahoo奇摩編輯同仁審慎挑選重要新聞，再放置於頻道上的明顯版面位置。
Facebook（臉書）則表示，將會參加由NCC推動的網路新聞真實查核機制的諮詢會議，目前臉書僅在美國測試假新聞審查機制，只有英文版本，臉書希望能從美國社群的回報經驗中，精進此機制，將致力於在幾個月於全球實施假新聞審查機制。
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