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郝龍斌新竹縣拜票 允諾翻轉黨內領導文化

2017-03-16  20:38

［記者黃美珠／新竹報導］國民黨副主席郝龍斌今天到新竹縣出席「國民黨新未來」座談會，縣長邱鏡淳公開呼籲黨內同志挺「郝」，因為郝龍斌是新竹縣的貴人、他的恩人。郝龍斌則承諾，將邀地方意見領袖、族群代表等籌組領導核心，翻轉國民黨傳統主席說了算的決策模式，地方黨部主委由在地直選產生，也將積極培訓年輕世代盡早接班，替國民黨迎取2020年總統大選而努力。

在這場座談會上，邱鏡淳、郝龍斌互相推崇對方。邱鏡淳稱「郝」是新竹縣的貴人、他的恩人，儘管主席之爭的6個候選人，有的是他老長官，有的是他好朋友，也都是非常好的人才，他還是請大家挺「郝」。

郝龍斌則說跟邱鏡淳同任立委的時候，就發現邱鏡淳很有擔當、敢言，沒想到當了縣長後就是冒上政治風險，也勇於做對的事情。

郝龍斌直言，他今天到新竹縣是拜託大家支持他、幫助他選黨主席。因為他想改變國民黨、想讓國民黨成為國人可以期待的政黨，進而2018要光復新竹、台北2市，穩住新竹縣和新北市，然後爭取2020年總統勝選重返執政。

至於這個人選是誰？郝龍斌強調，誰能贏國民黨就支持誰，那怕是郭台銘、嚴凱泰、還是朱立倫，只要認同國民黨且能贏就支持他。

郝龍斌說，國民黨想贏就要爭取大多數民眾的支持。要傾聽大多數民眾的心聲，化為行動後幫他們做到。就像他當初推動反核災食品進口的公投連署一樣。

郝龍斌也認為國民黨內的領導文化要改了，要多元、包容，且要有集體領導的核心。如果他當黨主席會要很多地方意見領袖、族群代表共組領導核心，透過共同討論做成決策再去執行。

郝龍斌強調立法院和各地議會現在對國民黨很重要。在執政縣市，府會要一起爭取民心。在野縣市，黨中央要有專人協助議會黨團問政。

在最重要的戰場立法院內，黨中央和立院黨團必須充分合作，善用國民黨的智庫，透過智庫內了解地方上各種狀況的專家，協助立院黨團真正反應民情、強勢問政。讓國人覺得可以依靠國民黨的立院和議會黨團。

他說國民黨最大的危機在世代斷層，極度欠缺45歲到60歲這個年齡層。他和邱鏡淳都有栽培年輕人接班的理念，他的團隊幾乎都在40歲以下，就是希望讓年輕世代有機會經過歷練和考驗，短期內就能接班。

至於將來地方黨部的主委一定要在地直選產生，並做好黨工志工化。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（左）推崇國民黨主席參選人郝龍斌（左2）是他的恩人、新竹縣的貴人。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左）推崇國民黨主席參選人郝龍斌（左2）是他的恩人、新竹縣的貴人。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨主席參選人郝龍斌（左）今天下午到新竹縣拜票。（記者黃美珠攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌（左）今天下午到新竹縣拜票。（記者黃美珠攝）

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