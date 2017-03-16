馬英九洩密案 立委建議試辦「法庭直播」
2017-03-16 21:13
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因洩密案遭台北地檢署起訴，資深媒體人鍾年晃、立委徐永明都呼籲，此案屬重大矚目政治案件，開庭時應試辦「法庭直播」。
鍾年晃：建立司改成功第一步
司法改革國是會議第4分組日前針對「法庭直播」投票通過，建議司法院研議法庭直播的範圍與條件，除了大法官憲法法庭、最高法院及最高行政法院辯論部分應予直播，政治重大矚目案件、刑事貪瀆案件、危害公眾利益案件等事實審的部分也應納入直播。
鍾年晃昨在港媒《東網》發表評論表示，「馬王政爭」影響台灣政壇深遠，馬英九洩密案具高度政治性，認為馬清白與有罪的人各擁其主，符合「政治重大矚目」案件要件；為了弭平社會紛爭，建立司法公信力，本案開庭應該全程直播，成為政治重大矚目案件法庭直播的試金石，也建立司法改革成功的第一步。
徐永明：相信馬樂於接受
立委徐永明今天也在臉書表示，「法庭直播」最重要的目的就是要增加民眾知的權利，以及加強監督司法官，更能對社會的司法教育做出貢獻。他呼籲司法院對「法庭直播」別再舉步不前，法院旁聽已無法滿足現代「公開透明」的標準，台灣司法若要轉型成溫暖正義的力量，應該把馬案等重大案件列入法庭直播的一系列試辦計畫之中。
徐永明說，以馬案來試辦，至少有兩個好處，一是此案社會關注度高，可一次驗證司法院對「法庭直播」的各種質疑，其實是庸人自擾；二是增加馬案的公開透明度，還能一舉推翻社會眾多質疑「法院到底是誰開的」之說法。他也說，以馬英九在此案「對自己清白有信心」的態度，相信會樂於接受。
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