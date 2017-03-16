郝龍斌：民進黨倒行逆施 在做道地「綠色恐怖」

2017-03-16 20:54

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨副主席郝龍斌今天下午在新竹縣跟黨員舉辦「國民黨新未來」座談會時，抨擊民進黨執政近10個月倒行逆施，從美豬、核災食品要進口，到1例1休和年金改革爭議，每件事都天怒人怨；講轉型正義其實是在清算國民黨，最近又推保防法等，根本在做道地的「綠色恐怖」，比過去的警總、威權統治、白色恐怖更嚴重。

郝龍斌說，民進黨講轉型正義，其實是清算國民黨；講促轉條例是要消滅中華民國；現在又來保防法，要調查局偵查一般民眾，反滲透法要管制新聞。台灣過去一直在講威權統治、白色恐怖，但是民進黨現在就比過去的警總、威權統治、白色恐怖更嚴重，他們現在做的是道地的「綠色恐怖」。

他抨擊前陣子有大法官審查時說不認同中華民國。他說，大法官是憲法的守護神，不認同中華民國的人怎麼做憲法的守護神？

他又提監委被提名人陳師孟講將來要「廢物利用」，要用監察權好好修理當初辦綠不辦藍的法官。

郝龍斌抨擊，陳師孟的前述論調，明顯、白話的講是準備要來干涉司法、威脅司法。這從過去黨產訴訟上國民黨都贏了，但自從陳師孟的說法出來後就輸了可見一斑。

他又以馬英九被用洩密罪起訴為例說，檢察總長跟總統報告，總統去指示院長做事，這什麼叫做洩密？這是正常的行政！這種寒蟬效應，民進黨倒行逆施的綠色恐怖，國民黨必須要想辦法有效的遏止。

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