老屋重建條例初審過關 容積獎勵、房屋稅減半大放送

2017-03-16 19:37

［記者陳鈺馥／台北報導］為加速危險及瀕危老舊房屋重建，立法院內政委員會費時兩天時間審議，今日初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例草案」，除提供容積獎勵外，也酌予放寬建蔽率、建物高度，所有權人在未轉移重建物產權情況下，更可享有房屋稅減半優惠長達十二年。

為加速重建速度，該條例施行後三年內申請的重建計畫，再加碼給予建築基地基準容積10%獎勵，重建期間免徵地價稅，重建完後所有權為自然人者，未移轉房屋也可享有房屋稅減半優惠。

內政部次長花敬群指出，該法主要針對危險及瀕危老舊建築物重建，適用在都市計畫範圍內的地區，給予法令上鬆綁，協助老百姓進行重建。

根據草案，容積獎勵最高以一千平方公尺為上限，若重建案與隔壁鄰地合併，面積超過一千平方公尺以上，容積獎勵以一千平方公尺為頂。

此外，主管機關得給予重建計畫補助，就重建工程提供必要融資貸款信用保證。

草案也規定，受委託辦理結構安全性能評估，而簽證或出具不實意見或評鑑報告經主管機關認定者，可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

該案今日初審完竣，由於國民黨團有異議，二、三讀前尚須經黨團協商。