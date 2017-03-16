老屋重建條例初審過關 容積獎勵、房屋稅減半大放送
2017-03-16 19:37
［記者陳鈺馥／台北報導］為加速危險及瀕危老舊房屋重建，立法院內政委員會費時兩天時間審議，今日初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例草案」，除提供容積獎勵外，也酌予放寬建蔽率、建物高度，所有權人在未轉移重建物產權情況下，更可享有房屋稅減半優惠長達十二年。
為加速重建速度，該條例施行後三年內申請的重建計畫，再加碼給予建築基地基準容積10%獎勵，重建期間免徵地價稅，重建完後所有權為自然人者，未移轉房屋也可享有房屋稅減半優惠。
內政部次長花敬群指出，該法主要針對危險及瀕危老舊建築物重建，適用在都市計畫範圍內的地區，給予法令上鬆綁，協助老百姓進行重建。
根據草案，容積獎勵最高以一千平方公尺為上限，若重建案與隔壁鄰地合併，面積超過一千平方公尺以上，容積獎勵以一千平方公尺為頂。
此外，主管機關得給予重建計畫補助，就重建工程提供必要融資貸款信用保證。
草案也規定，受委託辦理結構安全性能評估，而簽證或出具不實意見或評鑑報告經主管機關認定者，可處一百萬元以上、五百萬元以下罰鍰。
該案今日初審完竣，由於國民黨團有異議，二、三讀前尚須經黨團協商。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 嗆「協你老母雞」 小編坦承出自對黨內高層的「憤怒」
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 若雇主以前有守法 謝創智：一例一休衝擊根本不存在
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 「不讓選手餓肚子」 新任體育署長要組最強台灣隊
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 經典賽》情蒐多重要？美國將安打變成再見雙殺（影音）
- 一例一休有彈性 8週變形工時新增行業明預告
- 印度又傳性侵殺人 英國正妹派對後被棄屍海灘
- 江宜樺手機被偷？中國籍女子順手牽羊
- WSBL》電信連拉尾盤 將與國泰爭后
- 房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
- 宜中楊于晨台大5冠王 蘭女游雅茜再通過4醫學系
- 新北有線電視 11月底告別類比訊號
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 〈實現我的旅遊夢〉起司、巧克力、香腸─串連荷比德之旅
- 12年國教課綱明年上路？ 教長：4月底前決定
- 東商教務主任陳姿妤 獲選全國優秀青年
- （圖輯影音）穆熙妍嬌瞋連連 不愛男伴只愛床
- 小巨蛋罰金變3倍演藝圈反彈 柯：這也沒有辦法
- 搶攻物聯網 研華攜手夥伴成立ELAA聯盟
- 南韓5/9改選總統 執政黨棄選
- 這個警察超會跑！毒犯跑輸認栽
- 自由開講》何妨獎勵母語家庭
- 醫病》缺牙不補 牙醫：後患無窮
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 延平中學「六冠王」杜晴雯 通過5醫學系一階申請
- 東海大7撞爆ALTIS真相曝光 雙方都遭起訴
- 入圍AV奧斯卡最佳新人 拍這系列片眼神呆滯飆戲胞
- 交惡！中國旅韓零出團 傳還有下一步…
- 農委會試辦「高接梨保險」 中市梨農不領情
- 與幹部口角 仁武工人遭砍斷左臂死亡
- 荷蘭大選投票結束 出口民調自民黨領先
- 厄文男網挑戰賽》單打過頭關 盧彥勳闖進16強
- 藝人謝麗金酒吧失竊案 慣竊作案手法曝光
- 楊一展巧遇「郭軫」吳慷仁 興奮叫聲嚇跑路人
- 自由車》尋找下個馮俊凱？限時繞圈賽邀全國好手來挑戰
- 黨代表參選資格吵半天 下週再議
- 醫病》曬傷敷蘆薈或小黃瓜？ 醫師：可能加重發炎
- 中國祭出「零出團」 南韓預估減少600萬中客
- 「老揮啊」吃麵沒帶錢警解圍 兒子堅持付麵錢
- 大學個申一階 台東女中25人拿「六冠王」
- 法國調查：雷諾管理階層涉污染測試造假
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老屋重建條例初審過關 容積獎勵、房屋稅減半大放送
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分