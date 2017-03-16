馬英九：努力「不讓大陸對統一絕望」
2017-03-16 19:55
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天在淡江大學演講時針對兩岸關係表示，前美國在台協會理事主席卜睿哲曾說，「台灣一定不要讓大陸感覺到對統一沒有希望」，不要讓對方覺得絕望，彼此才能打交道。馬坦言，「其實我們所有的努力也就是如此」。
青年低薪讓他困擾 馬辦至少給30K
馬英九也說，兩岸之所以有差距，在於大陸一心想要統一中國，希望兩岸能合併，但事實上有許多困難，不容易達成共識；他強調，兩岸統一必須台灣人民同意，而台灣人民要同意是非常不容易的，需要雙方更多的交流來達成共識。
有同學提問，被中國人問到「台灣是中國的嗎」，該怎麼回答？馬表示，要看中國的定義是什麼，如果指的是中國大陸，那當然不是，但如果是指中華文化或歷史，當然都是，所以如果不給中國下任何定義，台灣跟大陸應該都是中國的一部分。
被問到青年低薪的問題，馬英九坦言，這個問題讓他在任內很困擾，但現在青年起薪起碼27、28K，他自己辦公室至少有30K，相信低薪問題會逐步改善。他也說，企業會認為已幫勞工付勞健保了，「還要什麼高薪」，這種想法不能說沒有道理，但政府的工作還是要吸引更多人參加工作、提高消費能力。
馬英九表示，台灣薪資雖比日本或香港低，但物價也比他們低很多，有利有弊，而政府若要改變低薪的狀況，包括財政、經濟、貨幣政策都要配合改變，薪資才可能拉高。他強調，年輕人本身的競爭力和行動力才是重點，大學生在投入就業市場前要培養充足的競爭力，如果自己不努力，政府怎麼幫助也沒用。
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