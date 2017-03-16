稱李登輝「照領終身俸」 李辦要求楊仁壽公開道歉

2017-03-16 18:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前大法官楊仁壽上週六演講時表示，稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，對此，李登輝基金會秘書長王燕軍澄清，楊仁壽的話與事實不符，李登輝總統卸任禮遇2019年底就到期，卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％，希望楊仁壽在四十八小時內，公開致歉。

前大法官楊仁壽上週六（11日）應全國公務人員協會邀請，在「年金改革溯及既往違憲研討會」中演講，楊舉例時指稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，「這就是不溯及既往。」

王燕軍︰李卸任已放棄公職累積18％優存

王燕軍指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇則是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可。

根據《卸任總統副總統禮遇條例》第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，此項規定自2007年1月1日起實施。李登輝1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4個多月，因此總統卸任禮遇共可享13年，從2007年至2019年底止。另外，李登輝曾任3年7個多月的副總統，因此卸任總統禮遇期滿後，依法他還可接受4年的卸任副總統禮遇。

批楊有蓄意公然毀謗之嫌

王燕軍說，楊前院長曾貴為司法院大法官、最高法院院長，想必法學素養必異於常人。如今卻未善盡查證之責，即率爾發言，誤導視聽。非但折損自身法學巨擘之譽，更已有蓄意公然毀謗之嫌。以錯誤訊息攻訐李前總統，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會。呼籲楊仁壽於四十八小時內，型式不拘，公開致歉。