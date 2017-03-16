| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
考委審查年改法案 育嬰留停可併退撫年資 SBL季後賽Live》拒絕淘汰！璞園14分力退達欣
 首頁 > 政治

稱李登輝「照領終身俸」 李辦要求楊仁壽公開道歉

2017-03-16  18:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前大法官楊仁壽上週六演講時表示，稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，對此，李登輝基金會秘書長王燕軍澄清，楊仁壽的話與事實不符，李登輝總統卸任禮遇2019年底就到期，卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％，希望楊仁壽在四十八小時內，公開致歉。

前大法官楊仁壽上週六（11日）應全國公務人員協會邀請，在「年金改革溯及既往違憲研討會」中演講，楊舉例時指稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，「這就是不溯及既往。」

王燕軍︰李卸任已放棄公職累積18％優存

王燕軍指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇則是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可。

根據《卸任總統副總統禮遇條例》第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，此項規定自2007年1月1日起實施。李登輝1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4個多月，因此總統卸任禮遇共可享13年，從2007年至2019年底止。另外，李登輝曾任3年7個多月的副總統，因此卸任總統禮遇期滿後，依法他還可接受4年的卸任副總統禮遇。

批楊有蓄意公然毀謗之嫌

王燕軍說，楊前院長曾貴為司法院大法官、最高法院院長，想必法學素養必異於常人。如今卻未善盡查證之責，即率爾發言，誤導視聽。非但折損自身法學巨擘之譽，更已有蓄意公然毀謗之嫌。以錯誤訊息攻訐李前總統，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會。呼籲楊仁壽於四十八小時內，型式不拘，公開致歉。

廣告
  • 楊仁壽（圖）上週六演講時表示，稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，對此，李登輝基金會秘書長王燕軍澄清，楊仁壽的話與事實不符。（資料照，記者廖振輝攝）

    楊仁壽（圖）上週六演講時表示，稱前總統李登輝現在「照領終身俸」，對此，李登輝基金會秘書長王燕軍澄清，楊仁壽的話與事實不符。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 王燕軍指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇則是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。（資料照，記者廖振輝攝）

    王燕軍指出，李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇則是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公開道歉 李登輝 李辦 楊仁壽 王燕軍 終身俸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：稱李登輝「照領終身俸」 李辦要求楊仁壽公開道歉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.