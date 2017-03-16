不滿楊仁壽發言毀譽 李登輝辦公室：48小時內道歉
不滿前司法院大法官楊仁壽日前在年金改革研討會的發言與事實不符，李登輝辦公室今（16）日晚間在臉書發文公告，要求楊仁壽在48小時內公開致歉。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕不滿前司法院大法官楊仁壽日前在年金改革研討會，提到「李登輝的終身俸也沒有被改掉」等發言與事實不符，李登輝辦公室主任王燕軍今（16）日晚間在李的臉書發文公告，要求楊仁壽在48小時內公開致歉。
「李登輝照領終身俸」 王：與事實不符
綜合媒體報導，第9任卸任總統辦公室主任王燕軍今日晚間透過李登輝的臉書，發布公開信《請楊仁壽前院長公開道歉》，並指出楊仁壽日前在年金改革研討會的發言失當，「台端所述與事實不符；李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇係依『卸任總統副總統禮遇條例』辦理，並沒有所謂的『終身俸』」。
王燕軍表示，「以錯誤訊息攻訐 李前總統，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會期望，加深人民與司法界間的鴻溝。楊前院長德高望重更需自律、自重！鑒於您引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見 台端對此作任何更正表示。以此函，籲請 台端獲知後，於四十八小時內，型式不拘，公開致歉，以免自誤」。
楊仁壽 前院長 鈞啟： 經媒體報導，楊前院長日前於「全國公務人員協會」舉辦之年金改革溯及既往違憲研討會中，發言表示：「…李登輝退休後，『卸任總統副總統禮遇條例』於2006年修訂，將『依現任總統月俸按月致送終身俸』的禮遇改為『按月致送25萬元禮遇金』，李登輝的終身俸也沒有被改掉…」。 台端所述與事實不符； 李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇係依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可獲致。 媒體報導前，尚且會向我方查證。然令人遺憾的是，楊前院長曾貴為司法院大法官、最高法院院長，想必法學素養必異於常人。如今卻未善盡查證之責，即率爾發言，誤導視聽。非但折損自身法學巨擘之譽，更已有蓄意公然毀謗之嫌。 以錯誤訊息攻訐 李前總統，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會期望，加深人民與司法界間的鴻溝。楊前院長德高望重更需自律、自重！ 鑒於您引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見 台端對此作任何更正表示。以此函，籲請 台端獲知後，於四十八小時內，型式不拘，公開致歉，以免自誤。 第九任卸任總統辦公室 主任王燕軍 敬啟 2017年03月16日
「請楊仁壽前院長公開道歉」全文：
楊仁壽 前院長 鈞啟：
經媒體報導，楊前院長日前於「全國公務人員協會」舉辦之年金改革溯及既往違憲研討會中，發言表示：「…李登輝退休後，『卸任總統副總統禮遇條例』於2006年修訂，將『依現任總統月俸按月致送終身俸』的禮遇改為『按月致送25萬元禮遇金』，李登輝的終身俸也沒有被改掉…」。
台端所述與事實不符； 李前總統卸任時已放棄數十年公職年資累積的18％優惠存款，禮遇係依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，並沒有所謂的「終身俸」。相關規定皆是公開資訊，網路搜尋即可獲致。
媒體報導前，尚且會向我方查證。然令人遺憾的是，楊前院長曾貴為司法院大法官、最高法院院長，想必法學素養必異於常人。如今卻未善盡查證之責，即率爾發言，誤導視聽。非但折損自身法學巨擘之譽，更已有蓄意公然毀謗之嫌。
以錯誤訊息攻訐 李前總統，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會期望，加深人民與司法界間的鴻溝。楊前院長德高望重更需自律、自重！
鑒於您引用錯誤資訊發言迄今多日，仍未見 台端對此作任何更正表示。以此函，籲請 台端獲知後，於四十八小時內，型式不拘，公開致歉，以免自誤。
第九任卸任總統辦公室 主任王燕軍 敬啟
2017年03月16日
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標題：不滿楊仁壽發言毀譽 李登輝辦公室：48小時內道歉
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