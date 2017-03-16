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前隨扈涉共諜案 呂秀蓮籲加強安全查核

2017-03-16  17:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮前隨扈王鴻儒涉及共諜案乙事，呂秀蓮發表聲明表示，全案跟她無關，也呼籲國安單位加強人員安全查核，全民保密防諜。

呂秀蓮表示，2000年上任後，國安單位依規定配備56名維安人員保護她的安全，8年下來隨扈已換了好幾輪，除了主管及座車官印象較深外，無法一一認識所有人員。王鴻儒是由國安局安排擔任隨扈，任職僅1年左右，2003年便已退伍，退伍後赴中國經商並成為共諜，10幾年來雙方沒有互動，她根本想不起來王員的長相，因此她認為此事跟她無關。

呂秀蓮進一步指出，之前她的行政專機駕駛是女飛官，女飛官的先生後來投效中國的民用航空公司，引起國安單位震驚，因此保密防諜相當重要，是全民共同的課題，而目前政府重要人士維安人員的忠誠，以及其家人或同事更應該詳細調查，以防類似情形再次發生。

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  • 前副總統呂秀蓮前隨扈王鴻儒涉及共諜案乙事，呂秀蓮發表聲明表示，全案跟她無關，也呼籲國安單位加強人員安全查核。（記者蔡文居攝）

    前副總統呂秀蓮前隨扈王鴻儒涉及共諜案乙事，呂秀蓮發表聲明表示，全案跟她無關，也呼籲國安單位加強人員安全查核。（記者蔡文居攝）

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