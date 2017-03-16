新黨員名冊外流？ 郝龍斌嗆聲 文傳會：非黨部流出

2017-03-16 18:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌陣營今日指出，該競選辦公室今日接獲今年新入黨的民眾電話反應，已經接獲兩位黨魁參選人的電話拜票，還提醒郝龍斌要加強與黨員聯繫，郝陣營據此質疑，「這是否代表最新黨員名冊部分參選人已能掌握？盼選舉基礎能夠公平與透明！」

對於郝陣營的指控，國民黨文傳會副主委胡文琦回應，請郝辦拿出具體事證，他並強調黨中央絕無事前提供黨員名冊給特定參選人，選務單位絕對遵守黨務中立原則，一切按照遊戲規則在做，他並強烈懷疑某些參選陣營的電話拜票資料，很可能是過去黨內選舉所留下來的舊黨員名冊，絕非黨部流出。

此外，郝龍斌過去一再強烈要求以「團進團退」方式，剔除人頭黨員，競爭對手吳敦義昨日聲明「對新黨員入黨的態度」，強調「這是國民黨茁壯的動力」，國民黨必須不斷有新血加入，否則黨將會萎縮而失去生命力，郝辦今日聲明反嗆，今年一月份新徵黨員不合理的突破五萬人，「還有人說這是『黨茁壯的動力與新血』，郝龍斌競選辦公室質疑，這些『讓黨茁壯的動力與新血』，為何都於一０六年一月九日後才蜂擁加入？這十一天新徵黨員的數目與速度可說是『前所未見』的！」

郝辦表示，郝龍斌一直強調，這數萬新徵黨員，如果沒有國民黨認同，如果是為別有用心人士的操作，那就是標準的「木馬屠城記」，對國民黨而言，可能並非「茁壯的動力」，而是「飲鴆止渴」，因此他不斷建議必須要斷然處理、團進團出。