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媒體民調落後 詹啟賢：很好，加強努力！

2017-03-16  17:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有平面媒體公布國民黨主席選情民調，前國民黨副主席詹啟賢在6位參選人當中，排名第5；詹啟賢今天表示，「很好，加強努力」！至於會不會退選，他反擊說「是誰在問？是吳敦義嗎？」

詹啟賢今天下午返回彰化家鄉參加國聲電台的「黃昏的約會」節目的專訪，同時接受媒體提問時，做出以上的表示；詹啟賢強調，他不會退選；媒體再問「會參選到底嗎？」，他馬上說「還要問嗎？」

詹啟賢強調，他參選國民黨主席，就是要帶給大家不一樣的國民黨，讓國民黨更符合大家的期待，至於國民黨與基層有距離，有可能是國民黨溝通不足，但他認為國民黨員與黨中央都已經有距離了，「或許」也脫離了基層民意，這都需要改變。

詹啟賢說，這次回到彰化故鄉，覺得很溫暖、懷舊，八卦山小時候常來，覺得一切變得好多，好像比以前更整齊、漂亮，也對彰化肉圓回味無窮。

針對馬英九被起訴，詹啟賢也表示，起訴不代表有罪，必須等法官判決，希望馬先生在這方面好好準備，以釐清真相。

根據《蘋果日報》最新民調顯示，前副總統吳敦義以26.8%支持度拔得頭籌，國民黨主席洪秀柱以20.21%，與副主席郝龍斌的19.59%分居2、3名，北農總經理韓國瑜獲得14.97%，前國民黨副主席詹啟賢支持度12.11%，潘維剛為6.32%。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢，接受電台訪問。（記者劉曉欣攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢，接受電台訪問。（記者劉曉欣攝）

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