年金改革 伍錦霖：要求銓敘部速提精算報告
2017-03-16 17:30
〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院長伍錦霖在今天表示「公務人員退休撫卹法草案」是非常重要且是社會高度關注的法案，考試院以嚴謹認真的態度審查，並要求銓敍部必須盡快完成公務人員退休制度調整成本分析精算報告，作為考試委員審查年金法案的依據。
伍錦霖表示，銓敍部函送的「公務人員退休撫卹法草案」，自3月2日交付考試院全院審查會審查後，已陸續召開4次會議，強調年金改革是一項非常複雜且高難度的改革工程，既要兼顧社會當前現況暨公務人員與各界的不同期待，更要能建立國家永續發展的目標。
伍錦霖也特別提醒銓敍部，最新的「公務人員退休制度調整成本分析精算」報告，是法案審查時非常重要參據，務必於近日內儘早完成，提供委員參考。
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