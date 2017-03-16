| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
SBL季後賽Live》張智峰救援 璞園上半場領先達欣
 首頁 > 政治

年金改革 伍錦霖：要求銓敘部速提精算報告

2017-03-16  17:30

〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院長伍錦霖在今天表示「公務人員退休撫卹法草案」是非常重要且是社會高度關注的法案，考試院以嚴謹認真的態度審查，並要求銓敍部必須盡快完成公務人員退休制度調整成本分析精算報告，作為考試委員審查年金法案的依據。

伍錦霖表示，銓敍部函送的「公務人員退休撫卹法草案」，自3月2日交付考試院全院審查會審查後，已陸續召開4次會議，強調年金改革是一項非常複雜且高難度的改革工程，既要兼顧社會當前現況暨公務人員與各界的不同期待，更要能建立國家永續發展的目標。

伍錦霖也特別提醒銓敍部，最新的「公務人員退休制度調整成本分析精算」報告，是法案審查時非常重要參據，務必於近日內儘早完成，提供委員參考。

廣告
  • 考試院長伍錦霖在今天要求，銓敍部必須盡快完成公務人員退休制度調整成本分析精算報告，作為考試委員審查年金法案的依據。（記者吳柏緯攝）

    考試院長伍錦霖在今天要求，銓敍部必須盡快完成公務人員退休制度調整成本分析精算報告，作為考試委員審查年金法案的依據。（記者吳柏緯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伍錦霖 年金改革 精算報告 銓敘部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：年金改革 伍錦霖：要求銓敘部速提精算報告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.