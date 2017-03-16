回應李克強談話 邱垂正籲對岸尋找解決難題之道
2017-03-16 17:35
〔記者施曉光／台北報導〕中國總理李克強昨日在中外記者會中提及兩岸關係，強調兩岸同屬一個中國以及對岸維護兩岸和平發展的決心，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上回應，有關李克強的談話，「我們都注意到了」，並呼籲對岸應該展現智慧、耐心與定力，拋開以政治前提決定兩岸關係走向的慣性，共同努力、求同存異，尋找解決難題之道，才能創造雙方合作的可能空間。
邱垂正表示，維護海峽兩岸關係和平穩定現狀，符合雙方以及國際社會共同的利益，這是去年五二０以來中華民國政府的一貫政策，不會因為任何情勢變化而動搖此一主張。
他強調，對岸應面對兩岸體制以及發展歷程不同的客觀事實，正視現實，尊重、理解台灣民主制度以及民意施政核心，才能有利開展兩岸建設性關係，為各自改革發展創造有利的環境。
他還說，人民幸福是衡量政府施政的指標，呼籲對岸應展現智慧、耐心與定力，拋開以政治前提決定兩岸關係走向的慣性，共同努力，求同存異，尋找解決難題之道，才能創造雙方合作可能空間，我方願與對岸掌握歷史機運，透過真誠善意對待與溝通對話，管控彼此的分歧與風險，減少誤判與誤解，為增進兩岸人民福祉、開創兩岸新局而努力。
此外，有關台灣參與世界衛生大會一事，邱垂正指出，政府全力爭取參加今年世界衛生大會，這是我方的責任與權力，也是我國回饋世界衛生組織以及全體人類的一項負責的國際參與，我方會積極表達參意願，對於中國大陸可能阻撓，他呼籲中國大陸應與我方透過溝通對話，化解分歧。
但他也指出，截至目前為止，我方還未與對岸展開溝通對話，未來會秉持參加世界衛生大會的最大利益與貢獻，努力爭取參與。
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