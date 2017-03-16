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遭柯P諷「白癡」 王炳忠：愈白癡愈是事實

2017-03-16  17:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨發言人王炳忠發文聲稱台北市長柯文哲極可能是潛伏已久的共諜，但被柯反諷「這問題要等別人問，不要自己問，你問了人家把你當白癡。」王炳忠今天下午再開炮，表示「魔鬼藏在細節裡」，「通常看似愈白癡的愈是事實」。

對於被王炳忠提出5點質疑，並公開檢舉他為共諜，柯文哲今出席活動後被媒體問及此事，柯文哲笑稱，有想過會被問這問題，但旋即以教誨口吻「勸」發問媒體，「這問題要等別人問，不要自己問，你問了人家把你當白癡」，暗諷王炳忠。

王炳忠下午再度發文反攻，明褒暗貶柯文哲果然深諳鄉民的心，知道鄉民會用「白癡」罵他，「難怪能狂掃青年票」，對於柯是否為共諜他不知道，因此才請有關單位調查，他只知道「魔鬼藏在細節裡，通常看似愈白癡的愈是事實」。

王炳忠話鋒一轉表示，《反滲透法》即將推出，他質疑第一時間跳出來辯護的網友，背後是否有特殊勢力在帶風向，真正高級的「諜」，都是潛伏到敵人陣營甚至坐上大位，譬如掌握首都市長大權，乃至當上總統，才能在變局時開城門，發揮關鍵作用。

王炳忠最後強調，要他是中共，才不敢用平常舉五星旗、拿「共產黨萬歲」作名字的人當「諜」，影射周姓中國籍學生涉共諜一案。

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  • 新黨發言人王炳忠再度發文，反過頭來質疑台北市長柯文哲。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    新黨發言人王炳忠再度發文，反過頭來質疑台北市長柯文哲。（資料照，記者鄭鴻達攝）

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