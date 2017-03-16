| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

公務員赴中轉機須報准 陸委會：並非新規定

2017-03-16  17:11

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會今年一月曾行文各機關函示公務員赴中國大陸地區轉機，都應事前經申請許可或報准，最近引發外界質疑政府加強嚴格管制措施，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上澄清，本案純粹係就現行兩岸關人民關係條例條文適用疑義所做的法規解釋，並非新制定的管理規範，公務人員仍得赴中國大陸地區轉機，原本兩岸人民關係條例第九條所管理的主體並未擴大，也非新的管制禁止或加強管制措施，請外界不要過度解讀。

邱垂正指出，由於內政部移民署在第一線執法時，對於公務員赴陸轉機是否屬於兩岸人民關係條例第九條所稱進入大陸地區，以及赴陸轉機是否必須申請許可有所疑義，函請陸委會做解釋，該會經召集相關部會開會後確認，中國大陸地區機場屬於兩岸人民關係條例第二條所規定的大陸地區，及施行細則第三條所稱中國控制地區的涵蓋範圍，因此一月二十六日才會做成函示公務人員無論經中國大陸機場入境轉機或過境轉機，都屬於兩岸人民關係條例第九條所規範的進入大陸地區行為，須事前申請許可或報准。

邱垂正表示，其實在去年520之前，移民署就有類似個案的處理問題，經函釋後的管理主體並未擴大，如果為十職等以上，只要經移民署一般許可，至於政務人員、涉秘人員、直轄市長、高階離退公務人員，則是由內政部移民署的審查會許可。

他並說，絕大部分的公務人員都只需一般許可，而且可以網路申請，只要把內容寫清楚，隔天就會准，至於報准許可部分的作業時間約一週。

廣告
  • 陸委會副主委邱垂正澄清，公務員赴中國大陸地區轉機，都應事前經申請許可或報准，並非加強嚴格管制措施。（資料照，記者林良昇攝）

    陸委會副主委邱垂正澄清，公務員赴中國大陸地區轉機，都應事前經申請許可或報准，並非加強嚴格管制措施。（資料照，記者林良昇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 轉機 陸委會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：公務員赴中轉機須報准 陸委會：並非新規定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.