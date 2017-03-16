兩岸能否統一 馬英九：須台灣人同意

2017-03-16 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九卸任後頻頻受國內外單位邀請進行演講，在最近幾次的談話，馬也開始對兩岸統一表態。他在今天表示，統一要循序漸進、自然產生，且必須台灣人同意。

根據《蘋果日報》報導，馬英九今日下午赴淡江大學演講時談到，兩岸能否統一，必須要台灣人民同意，民主社會也需透過雙方更多交流來達成共識，他認為，統一要循序漸進，屆時才會自然產生，反之會欲速則不達、呷緊弄破碗。

馬英九說，最重要的莫過於雙方人民都要同意，過程中台灣民眾也要充分反映意見，強調不只是和平統一，還得民主統一，在憲法下做決定。