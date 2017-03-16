呂秀蓮隨扈淪共諜 吳敦義:責怪她是不對的
2017-03-16 16:38
〔記者陳文嬋／高雄報導〕前副總統吳敦義今南下高雄鳳山區，走訪五甲關帝廟、龍成宮固樁，廟方稱讚他媒體民調第一名，吳敦義稱「那還不準啦！」，他認為媒體民調樣本數雖夠，但與黨內選舉有差別，只能僅供參考。
針對媒體詢問前副總統呂秀蓮的隨扈淪為共諜，吳敦義表示，這不能怪呂秀蓮副總統，他說，她怎麼有辦法管的了離開好多年的隨扈出什麼狀況？他更反問媒體，就好比說你的同班同學於二十年後當共諜，那責怪你有道理嗎？這個怪呂秀蓮是完全不對的，他認為事情對就是對，不對就應該說不對。
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