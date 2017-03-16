台南市議員選區整併重劃 年輕人一面倒支持
〔記者洪瑞琴／台南報導〕太陽花學運開啟公民參政新趨勢，台南市選委會今天舉辦第3屆議員選舉區劃分公聽會，草案將現行18個選區，整併為13個選區，許多公民社群及年輕人發聲，「一面倒」支持選區重新劃分，要求「改變從地方開始」，並期盼選委會未來推動「不分區議員」，改變地方樁腳政治，更有助各縣市地方發展的完整。
基進黨台南幹部李宗霖認為，未來地方議員應該如立委選舉一般，建立不分區制度，讓地方議員從服務地方與綁樁文化中釋放出來，重新為理想而服務；而不分區議員的增設可加大新世代素人參政機會，也給小黨更多參政空間，加速民代的新陳代謝，並強化議員專業，有效維繫民主政治動能與活力。
台南新芽秘書長楊智達表示，擴大選區劃分打破「富二代」、「政二代」議員世襲情形；對於有現任議員擔心選區太大難服務，楊智達則酸說，選區加大、該區議員席次增加了，「選民未必要找你，還可找其他議員」，議員反對選區調併的說法「太神奇」！
台南新芽執行秘書吳蕙如指出，雖然選區重劃有助改善政治環境，但選區重劃公聽會不應只舉行1場，選區重劃是與市民權益息息相關的決策，且選區重劃涉及區域廣泛，不同區民眾勢必有不同意見，應到各個受影響的選區舉辦公聽會，若無法於5月底前在各選區召開公聽會，選區重劃也不需急著適用第3屆議員選舉，從現在開始慢慢討論，相信2022年的議員選舉區，會有更好的劃分結果。
台南議會監督聯盟盟員陳琮霖表示，選區調整後，將減少綁樁現象，有助於地方政治革新，增加政治素人與小黨參與的可能性，而且綁樁文化破除後，認真的議員將更能專注於監督市政、完善修訂法規、提升問政表現，增加議員專業度及素質，加速不適任議員的汰換。
陳琮霖也建議市選委會除公聽會外，應再透過更多元的管道來傳達選區調整的事項，例如透過文宣、廣告或者是網頁說明等方式，向市民傳達選區調整的用意與好處，藉此幫助市民對於新制與舊制有一套比較的依據，讓市民對於南市民主發展有更深一層的認識與支持。
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標題：台南市議員選區整併重劃 年輕人一面倒支持
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