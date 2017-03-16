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王榮璋政院摔傷骨折 今天將開刀接回

2017-03-16  17:03

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天中午與民進黨立委進行便當會，民進黨立委王榮璋在離開政院時，在政院中央大樓門口摔倒，造成右小腿後方骨折，被警衛呼叫救護車送台大醫院。行政院發言人徐國勇得知後趕往醫院探視後表示，王榮璋將在明天開刀。

徐國勇受訪表示，今天便當會結束後，王榮璋走前門，王每次來行政院都是他陪同從前門坐電梯離開，今天會議結束後，由於他急著趕回行政院發言人室，沒陪王走前門，結果對方就出事了。

徐國勇表示，王榮璋今天要離開行政院時，當時手持枴杖，不慎枴杖叉開而跌倒，預定今天開刀把骨頭接回來，他到醫院探視時，王榮璋還笑說「就是因為你今天沒陪我，我才跌倒！」。

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  • 行政院長林全今午與民進黨立委進行便當會，立委王榮璋在離開政院時，在政院中央大樓門口摔倒，造成右小腿後方頸骨骨折。圖為立委王榮璋（資料照，記者林正堃攝）

    行政院長林全今午與民進黨立委進行便當會，立委王榮璋在離開政院時，在政院中央大樓門口摔倒，造成右小腿後方頸骨骨折。圖為立委王榮璋（資料照，記者林正堃攝）

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