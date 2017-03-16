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挺柯P當共主？時力說「能讓國民黨邊緣化都歡迎」

傳言柯文哲將與第三勢力在2018選舉合作。時力表示，只要能削減國民黨席次，對相關的合作都抱持開放態度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-16  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2018縣市首長選舉的時間越來越近，各黨也漸漸展開布局。今日有消息指出，台北市長柯文哲有望成為第三勢力共主，居中協調時代力量與社民黨議員人選。時代力量發言人吳崢對此表示，只要能讓國民黨的席次邊緣化，時力對這方向的合作都抱持正面、開放的態度。

綜合媒體報導，柯文哲曾在今年2月受時力選策會之邀，就2018選情交換意見，並在過程中提醒時力「不要放棄任何協調機會」，有意在2018的北市議員選舉中拉抬時力、社民黨等新興政黨的候選人。

根據《新頭殼》報導，吳崢表示，時力在今年1月舉辦黨慶時，主席黃國昌、立委林昶佐等人就有和柯P碰面，當時柯僅分享競選台北市長經驗，並沒有討論2018選舉布局。

但吳崢強調，若能夠讓國民黨在議會的席次邊緣化，時力對這方向的合作都抱持正面、開放的態度。至於是否仍有機會和柯P合作？吳崢說目前還沒有具體規劃，也否認所謂的「共主」一事，他還提到，雖然沒有說一定會在北市搶下多少席次，但黨內已謹慎評估各選區狀況，希望屆時推出的所有候選人都能夠挺進市議會。

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相關關鍵字： 2018選舉 吳崢 時代力量 柯文哲 社民黨
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