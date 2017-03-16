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柯P阿北孩子王 和小朋友搭旋轉木馬賣萌

台北市長柯文哲16日出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會，和小朋友一同搭旋轉木馬同樂。（記者張嘉明攝）

2017-03-16  16:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席北市衛生局食藥粧地圖親子餐廳專區宣傳活動，還在現場小朋友邀請下，一起「騎」旋轉木馬，只見柯文哲認真抓著握桿，好像害怕掉下來，模樣相當逗趣。

柯文哲笑稱，看到小孩的第一個反應就是召喚太座「陳佩琪！」，因為另一半是小兒科醫生，比較熟悉小孩，所以「都把這事交給她處理。」

不過當工作人員送上造型氣球帽子，柯還是乖乖立刻戴頭上，努力和小朋友搏感情，並且和小朋友一同搭乘旋轉木馬，化身孩子王跟孩子互動。

柯文哲會後受訪時指出，「最重要的是食藥粧網路地圖，台北市將食物、藥品跟化妝品檢查結果上網公告」，民眾關心食安問題，總是要有一個比較可靠的資訊來源，透過這個地圖，就能知道台北市哪一家餐廳是有檢查過、是ok的。

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台北市長柯文哲16日出席「Imap-親子餐廳專區上線」記者會，和小朋友一同搭旋轉木馬同樂。（記者張嘉明攝）

柯文哲笑稱，看到小孩的第一個反應就是召喚太座「陳佩琪！」，因為另一半是小兒科醫生，比較熟悉小孩，所以「都把這事交給她處理。」（記者沈佩瑤攝）

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