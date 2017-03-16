洪秀柱小編道完歉又嗆 要廖向被剝奪機會年輕人道歉

2017-03-16 15:56

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會昨天討論限縮黨員參選資格的黨代表選舉辦法修正案時，立法院國民黨團總召廖國棟建議協商處理，國民黨主席洪秀柱的臉書粉絲專頁小編，不慎留言「協你老母雞啦」，引發風波，國民黨中央上午雖然斥責該小編發言不妥，下午這位小編又被找出來向廖國棟道歉，但隨即態度180度大轉彎，反問廖國棟是否要向機會被剝奪的年輕人道歉，並把中常委們痛罵一頓，指這些人是「一群壟斷資源把持朝綱的萬年中常委」。

這位小編名叫孫楷恭，是國民黨志工，下午現身在中央黨部，並拿著事前就準備好的文稿宣讀。他說，由於自己的疏忽，給洪秀柱與其他志工帶來困擾，很不好意思，所謂的「老母雞」只是個人口頭習慣，當時一時疏忽，才會忘了轉換帳號罵人。

對於是否要向廖國棟道歉？孫楷恭說，如果用詞讓廖國棟覺得不舒服，他願意向廖道歉，但他又說，廖國棟有沒有想過，因為自己的個人算計，什麼都要協商，是否要向機會被剝奪的年輕人道歉？

孫楷恭還說，改革最主要的障礙，就是宮廷鬥爭的戲碼與腐敗的醬缸文化，昨日的國民黨中常會正好完整呈現這種為人垢病的面貌，一群壟斷資源把持朝綱的萬年中常委，為了個人政治利益算計，視民主精神和程序正義為敝屣，斬斷年輕人公平競選黨職的機會。

國民黨文傳會副主委胡文琦上午則表示，肯定並謝謝廖國棟大人有大量，沒有跟這名小編計較，他也認為，顯然小編很融入中常會現場情況，但這種不理性的個人情緒性發言，極為不妥，黨部會要求不得再犯。

最近每次國民黨中常會都會以網路直播方式，全程轉播中常會開會過程；昨日會中許多反對限縮參選黨代表資格的藍營支持者，都要求中常會直接翻案，參與連署修改黨代表選舉辦法的廖國棟建議以協商解決，這名負責直播中常會的小編，由於忘記切換帳號，就以洪秀柱粉絲專頁的名義，留言回覆「協你老母雞啦」，雖然隨即刪文，但仍被網友截圖存證。