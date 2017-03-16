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綠委王榮璋傳摔傷 送台大醫院急診

民進黨籍立委王榮璋（左）今天傳出滑倒摔傷意外。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-03-16  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王榮璋今天中午傳出滑倒摔傷，目前送往台大醫院急診室，初步了解王榮璋意識清楚，仍要詳細檢查。

《TVBS》報導，王榮璋因為行動不便，走路要用拐杖協助，今天中午行政院開會時不慎在政院門口摔倒，被警衛呼叫救護車送台大醫院。行政院發言人徐國勇得知後趕往醫院探視。

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