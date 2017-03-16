綠委林岱樺遭爆關說人事 中油：請託不會有效
2017-03-16 15:02
〔記者黃佩君／台北報導〕中油內部員工爆料指出民進黨立委林岱樺關說中油人事，且該人士最後也順利錄取分發。中油今表示，當時總經理陳綠蔚未把該請託轉給任何單位，且考試委託金融研訓院舉辦，有一定作業程序，總經理也不知道誰是口委。中油也強調，委員為了選民服務都會有部分請託，但數量很少，但請託不會產生效果。
中油內部員工向媒體爆料，表示林岱樺地方辦公室在去年底中油僱用人員初試結果公布，但尚未進行複試時，發文向中油前總經理陳綠蔚推薦特定人士，最後該考生也順利錄取，有關說人事嫌疑；爆料也提出公文影本。
中油表示，委員為選民服務，都會有這方面請託，但通常僅是轉達，收到的數量也很少。中油表示，考試有一定程序，且僱員考試有一定程序，不會因為有無請託改變方式，請託不會有效。
而對爆料出具公文影本，中油指出，該公文是讓當時總經理陳綠蔚知道這件事情，陳當時僅是表示知道，之後也未把這件請託轉給包括人資等的任何單位。而僱員考試委託金融研訓院舉辦，口委三位僅有一位是中油同仁，口委名單出來後也是由副總層級核定，總經理基本上不知道誰是口試委員，機制已保證無法透過關說去加分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…
- 司改會議》第五組今2度開會 擬談這5個議題
- 嗆廖國棟「協你老母雞」 國民黨要洪秀柱小編別再犯
- 媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 荷大選出口民調：總理呂特擊敗極右派
- 捕獲4斤大鮕鮐 農友：友善環境見效
- 阿翔精心策畫「封麥儀式」 浩子逼出眼淚謝恩
- 電梯孤兒變相懲罰民眾 柯：會輔導其他業者接手
- 北市建國高架橋匝道車禍 3車連環撞6人傷
- 美國成長前景樂觀 Fed監測通膨數據
- 三軍五校畢典南北輪流辦 明年陸官
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 李沛旭劇組過情人節 蔡淑臻生日吞剩菜
- 反薩德發酵 中客棄韓改「插旗」泰國
- 美聯準會升息 3個月內第2次
- 自由廣場》系統性拒絕年輕教師 台灣的大學沒有未來
- 美升息1碼 國發會：市場已提前反應
- 延平中學「六冠王」杜晴雯 通過5醫學系一階申請
- 楊梅區農會選舉涉賄 檢調搜索4當選人、1落選人
- 檢場驚喜慶生 不知自己是壽星
- 安以軒六月底台灣宴客 伴娘確定安氏企業4閨蜜
- 擺脫「菜英文」彰中詹弘毅大學個申「六冠王」
- 「影像扎根」桃園10校 6月要推10部宣導動畫
- 這個警察超會跑！毒犯跑輸認栽
- 「天殺的都2017年了」 伊旺麥奎格霸氣談《美女與野獸》同志劇情
- 劉家瑄抗癌成功 大學個申6校系全摘回
- 六輕擴廠環評受阻 李應元：未對產業有偏見
- 撞交通指揮台 騎士獲國賠
- 野村:i8規格未定 但銷量看好
- 更一審判10年半 葉世文律師：不排除上訴
- 國際職業調酒大賽 楊騏憶拿亞洲第一
- 9年還2億 大林公所擺脫負債
- 怕新政府反悔？ 美韓軍方全速部署薩德
- 醫病》缺牙不補 牙醫：後患無窮
- 最囧家庭亮相
- 協和電廠竄煙飄落塵 台電：出動水車清洗
- 控杜特蒂犯下重罪 菲律賓國會議員提案彈劾
- 避免遺珠之憾 台大取消「定額備取」制
- 美國隊長自爆18歲破處！「那是我最美好的一年」
- 入圍AV奧斯卡最佳新人 拍這系列片眼神呆滯飆戲胞
- 斥資近3000萬 屏東縣檢驗中心揭牌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綠委林岱樺遭爆關說人事 中油：請託不會有效
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分