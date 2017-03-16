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綠委林岱樺遭爆關說人事 中油：請託不會有效

2017-03-16  15:02

〔記者黃佩君／台北報導〕中油內部員工爆料指出民進黨立委林岱樺關說中油人事，且該人士最後也順利錄取分發。中油今表示，當時總經理陳綠蔚未把該請託轉給任何單位，且考試委託金融研訓院舉辦，有一定作業程序，總經理也不知道誰是口委。中油也強調，委員為了選民服務都會有部分請託，但數量很少，但請託不會產生效果。

中油內部員工向媒體爆料，表示林岱樺地方辦公室在去年底中油僱用人員初試結果公布，但尚未進行複試時，發文向中油前總經理陳綠蔚推薦特定人士，最後該考生也順利錄取，有關說人事嫌疑；爆料也提出公文影本。

中油表示，委員為選民服務，都會有這方面請託，但通常僅是轉達，收到的數量也很少。中油表示，考試有一定程序，且僱員考試有一定程序，不會因為有無請託改變方式，請託不會有效。

而對爆料出具公文影本，中油指出，該公文是讓當時總經理陳綠蔚知道這件事情，陳當時僅是表示知道，之後也未把這件請託轉給包括人資等的任何單位。而僱員考試委託金融研訓院舉辦，口委三位僅有一位是中油同仁，口委名單出來後也是由副總層級核定，總經理基本上不知道誰是口試委員，機制已保證無法透過關說去加分。

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  • 民進黨立委林岱樺。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨立委林岱樺。（資料照，記者廖振輝攝）

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