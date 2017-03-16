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嗆「協你老母雞」 小編坦承出自對黨內高層的「憤怒」

「洪秀柱」臉書粉專小編孫楷恭今出面，表示自己會罵出「協你老母雞啦」是因為對國民黨許多位高權重者的憤怒。（記者林弦儒攝）

2017-03-16  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨召開中常會，會中因討論黨代表資格無法獲得共識，總召廖國棟提出以協商解決問題，沒想到提供會議直播的「洪秀柱」臉書小編卻在留言處大嗆「協你老母雞啦」，引起網友熱烈討論。而留言的臉書小編孫楷恭今出面對洪秀柱致上歉意，但他也坦言之所以這麼做是出自於心中的「憤怒」。

孫楷恭提到，之所以這麼憤怒，是因為在加入洪秀柱的網路志工行列之後，長時間下來看到國民黨有許多位高權重的人到現在仍只想到自己，「完全不把國民黨死活放在眼裡」，對此非常非常的痛心，所以才會一時疏忽、沒轉換帳號就罵上去。

孫楷恭批評，一群壟斷資源的萬年中常委沒有救亡圖存的危機感就算了，竟然還在「國民黨快被掃進歷史灰燼」的歷史背景之下，還在為自己的政治利益進行算計，把民主精神還有程序正義當垃圾，斬斷年輕朋友公平競爭競選黨職的機會，對自己的主張又心虛不敢表決。

孫楷恭也被在場記者問到，是否願意向廖國棟道歉？孫楷恭表示如果他覺得不舒服的話，願意向他道歉，不過孫楷恭話鋒一轉，向廖國棟喊話：「他有沒有想過為什麼今天會有那麼多人這樣看待他？因為他自己的個人算計，他有沒有要向那些被剝奪競選黨公職機會的年輕朋友道歉？」。至於為何會用「老母雞」？，孫楷恭則說是自己口頭習慣。

孫楷恭認為，國民黨面對的不只是在野、失去政權的問題，而是面臨要如何在新時代中永續生存，國民黨也不能只等著民進黨執政失敗，如果國民黨要再起，就必須徹底改革、贏得人民的信任。

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