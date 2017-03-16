賴清德：如沒有她 小英要成為總統並不易
2017-03-16 14:24
台南市舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講，並於演講前與大家合影。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講。市長賴清德在呂秀蓮尚抵達會前，先發表致詞。他肯定呂前副總統長期在女性平權議題的努力，擔任台灣第一位女性副總統，奠定女性總統的基礎。台灣社會如果沒先有女性副總統，女性要成為總統不見得那麼容易。
賴清德表示，蔡英文總統是台灣第一位女總統，這並不容易，像美國這次總統選舉，希拉蕊也無法當選美國總統，像美國這樣的國家都還沒有女性總統，可見女性要成為總統並不容易，而台灣去年產生了第一位女性總統，這很不簡單。
賴清德說，呂秀蓮前副總統是過去戒嚴時代，講話很大聲且敢喊出聲音的人，是令人敬佩的民主運動前輩，她在1970年代喊出「新女性主義」，也成立拓荒者之家，持續推動女性平權，對社會的影響非常深遠，不只讓整個社會接收女性權益知識，也認知到女性權益知識的重要性，可以說如果台灣社會沒先有女性副總統，女性成為總統不見得那麼容易。
呂秀蓮稍後進場，與賴清德及與會者合影後，進行演講。她表示，全世界約有兩百個國家，只有13個國家有女性總統，台灣是非常幸運的國家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…
- 司改會議》第五組今2度開會 擬談這5個議題
- 嗆廖國棟「協你老母雞」 國民黨要洪秀柱小編別再犯
- 媒體最新民調出爐！ 國民黨主席選舉支持度第一名是...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 蘇獨號角再起 民調戰先開打
- 國際職業調酒大賽 楊騏憶拿亞洲第一
- 三大法人買超133億 外資買超125億
- 也推「草莓千層蛋糕」？ 家樂福澄清「沒跟風」
- 淘寶賣假證明 中國校花靠它兩度來台
- 前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 日女想當歌手下海籌錢求曝光 AV當MV拍
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 要錢索手印 稅務員便民被當詐騙
- 小班戒酒成功 多虧她助攻
- 24年第一人 賀陳弘續任清大校長
- 荷蘭大選投票結束 出口民調自民黨領先
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 美升息1碼 國發會：市場已提前反應
- 墜海女星受夠被抹黑 放話私事不給問
- 「圖」說西屯史 區所徵求民國89年前老照片
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rally urges Hanoi to act on Formosa Plastics spill
- 網路交易查稅 國稅局四月展開
- 配合花東原民春假返鄉參加祭典 台鐵加值服務
- 反司法濫權行動聯盟成立 彭百顯、蔡仁堅坦言對司改沒信心
- 北部今濕冷 玉山可望降雪
- 露點照攬客 國籍曝光屢被打槍
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 黑糖芭比搶種 立委促修正授權辦法
- 被同袍罵「髒、廢物」 海軍士兵理論又被同袍掌摑
- 東商教務主任陳姿妤 獲選全國優秀青年
- 更一審判10年半 葉世文律師：不排除上訴
- 華南雲雨影響！中午前中部以北持續雨勢
- 林口農會爆賄選疑雲 檢調約談70人
- 大宇資：現金充裕零負債 今年坐等收割
- 經典賽》委內瑞拉牛棚「提油救火」 最容易被敲轟
- NBA》想讓隊友搶籃板 吉諾比利「丟」罰球卻進了...（影音）
- 社論》台灣總統又被起訴
- 川普再吃癟 新移民禁令又被聯邦法官擋下
- 中國空氣比世衛標準髒數倍 每年恐多死300萬人
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 曾獲年度新人王 斷送職棒前程
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴清德：如沒有她 小英要成為總統並不易
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分