賴清德：如沒有她 小英要成為總統並不易

台南市舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講，並於演講前與大家合影。（記者蔡文居攝）

2017-03-16 14:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講。市長賴清德在呂秀蓮尚抵達會前，先發表致詞。他肯定呂前副總統長期在女性平權議題的努力，擔任台灣第一位女性副總統，奠定女性總統的基礎。台灣社會如果沒先有女性副總統，女性要成為總統不見得那麼容易。

賴清德表示，蔡英文總統是台灣第一位女總統，這並不容易，像美國這次總統選舉，希拉蕊也無法當選美國總統，像美國這樣的國家都還沒有女性總統，可見女性要成為總統並不容易，而台灣去年產生了第一位女性總統，這很不簡單。

賴清德說，呂秀蓮前副總統是過去戒嚴時代，講話很大聲且敢喊出聲音的人，是令人敬佩的民主運動前輩，她在1970年代喊出「新女性主義」，也成立拓荒者之家，持續推動女性平權，對社會的影響非常深遠，不只讓整個社會接收女性權益知識，也認知到女性權益知識的重要性，可以說如果台灣社會沒先有女性副總統，女性成為總統不見得那麼容易。

呂秀蓮稍後進場，與賴清德及與會者合影後，進行演講。她表示，全世界約有兩百個國家，只有13個國家有女性總統，台灣是非常幸運的國家。