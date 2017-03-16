| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

賴清德：如沒有她 小英要成為總統並不易

台南市舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講，並於演講前與大家合影。（記者蔡文居攝）

2017-03-16  14:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天舉行婦女高峰會，邀請前副總統呂秀蓮演講。市長賴清德在呂秀蓮尚抵達會前，先發表致詞。他肯定呂前副總統長期在女性平權議題的努力，擔任台灣第一位女性副總統，奠定女性總統的基礎。台灣社會如果沒先有女性副總統，女性要成為總統不見得那麼容易。

賴清德表示，蔡英文總統是台灣第一位女總統，這並不容易，像美國這次總統選舉，希拉蕊也無法當選美國總統，像美國這樣的國家都還沒有女性總統，可見女性要成為總統並不容易，而台灣去年產生了第一位女性總統，這很不簡單。

賴清德說，呂秀蓮前副總統是過去戒嚴時代，講話很大聲且敢喊出聲音的人，是令人敬佩的民主運動前輩，她在1970年代喊出「新女性主義」，也成立拓荒者之家，持續推動女性平權，對社會的影響非常深遠，不只讓整個社會接收女性權益知識，也認知到女性權益知識的重要性，可以說如果台灣社會沒先有女性副總統，女性成為總統不見得那麼容易。

呂秀蓮稍後進場，與賴清德及與會者合影後，進行演講。她表示，全世界約有兩百個國家，只有13個國家有女性總統，台灣是非常幸運的國家。

廣告
  • 賴清德說，台灣社會如果沒先有女性副總統，女性要成為總統不見得那麼容易。（記者蔡文居攝）

    賴清德說，台灣社會如果沒先有女性副總統，女性要成為總統不見得那麼容易。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 呂秀蓮 女性總統 女總統 蔡英文 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：賴清德：如沒有她 小英要成為總統並不易


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.