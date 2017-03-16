李元簇追思祝福會 31日舉行

2017-03-16 14:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今天中午召開前副總統李元簇治喪大員會議，由副總統陳建仁主持。會中確認喪禮訂於3月31日舉辦，名稱定為「李前副總統元簇先生追思祝福會」，並尊重家屬意見，不發訃聞，於3月27日在四大報報頭下刊登訃告。

總統府表示，3月31日8時30分，於台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，總統將親頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，由陳副總統擔任主祭官，內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維、國防部部長馮世寬及監察委員劉德勳擔任覆旗官。

總統府也將製作李前副總統生平事略小冊及追思影片，記錄李前副總統一生行誼，供國人追悼憑念。公奠禮結束後，隨即發引安葬於法鼓山植存生命園區。