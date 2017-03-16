| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林岱樺被爆關說？ 中油：關說不會改變錄取結果

2017-03-16  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺被中油員工爆料疑似關說中油內部人事，林岱樺辦公室雖表示這是受民眾請託做選民服務，但仍然引起討論。對此，中油發言人畢淑蒨強調，關說不會讓錄取加分或對錄取結果有任何改變。

根據《蘋果日報》報導，畢淑蒨表示，關不關說與錄取沒有關係，且關說也不會讓錄取者加分或是改變錄取結果。中油表示，立院發給中油的任何公函依規定在第一時間內都匯到工業關係處登錄在案，但工業關係處至今沒有收到林岱樺地方辦公室的公函，至於是否有可能是透過其他處室聯繫，工業關係處則表示需要再了解。

此事起因於中油員工爆料，指林岱樺地方辦公室在去年12月時發文給中油，向中油前總經理陳綠蔚推薦某位特定人士，該人最終順利錄取。林岱樺辦公室則回應，林岱樺是受民眾請託做選民服務，如此只是增加民眾自信心，仍否錄取仍要憑藉自身實力。

廣告
  • 林岱樺被中油內部員工爆料疑似關說中油內部人事，中油發言人畢淑蒨對此強調，關說不會讓錄取加分或對錄取結果有任何改變。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    林岱樺被中油內部員工爆料疑似關說中油內部人事，中油發言人畢淑蒨對此強調，關說不會讓錄取加分或對錄取結果有任何改變。（資料照，記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中油 林岱樺 關說
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：林岱樺被爆關說？ 中油：關說不會改變錄取結果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.