林岱樺被爆關說？ 中油：關說不會改變錄取結果

2017-03-16 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺被中油員工爆料疑似關說中油內部人事，林岱樺辦公室雖表示這是受民眾請託做選民服務，但仍然引起討論。對此，中油發言人畢淑蒨強調，關說不會讓錄取加分或對錄取結果有任何改變。

根據《蘋果日報》報導，畢淑蒨表示，關不關說與錄取沒有關係，且關說也不會讓錄取者加分或是改變錄取結果。中油表示，立院發給中油的任何公函依規定在第一時間內都匯到工業關係處登錄在案，但工業關係處至今沒有收到林岱樺地方辦公室的公函，至於是否有可能是透過其他處室聯繫，工業關係處則表示需要再了解。

此事起因於中油員工爆料，指林岱樺地方辦公室在去年12月時發文給中油，向中油前總經理陳綠蔚推薦某位特定人士，該人最終順利錄取。林岱樺辦公室則回應，林岱樺是受民眾請託做選民服務，如此只是增加民眾自信心，仍否錄取仍要憑藉自身實力。