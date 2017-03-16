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媒體民調領先 吳敦義：這符合樣本規格

2017-03-16  13:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對平面媒體最新民調，國民黨主席參選人吳敦義民調領先，以26.8％支持度奪冠，吳敦義今天在高雄表示，這份民調樣本1千多份，他只能說這是符合民調樣本規格的。

根據《蘋果日報》這份民調，吳敦義以26.8％支持度，領先黨主席洪秀柱20.21％、郝龍斌的19.59％，其餘還包括韓國瑜14.97％、詹啟賢12.11％、潘維剛為6.32％。

吳敦義今天受訪時說，前面有人動機不明地自我拉抬，只用10分之1不到的民調人數去擴大解釋，誤差平均很可能達到2.5％至29％之多，是一份完全不具參考價值的民調。他認為今天發佈的這份民調才是符合民調規格。

吳敦義表示，這份民調畢竟是針對全民的，但國民黨主席選舉是封閉選舉，民調對象須找具備黨權的黨員。因此他目前只能表示，這份新出爐的民調是符合民調1068份樣本數的規格，也是一份較具參考信度的。

此次國民黨主席選舉訂於3月31日公告，4月5日到6日辦理選舉領表，4月17到18日參選人登記，4月18日到20日審查連署人資格，4月21日黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月20日投票。若第一輪領先者，獲得的有效票未過半，將在2週後舉行第二輪，並採相對多數決。

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  • 根據平面媒體的民調，吳敦義支持度領先。（記者葛祐豪攝）

    根據平面媒體的民調，吳敦義支持度領先。（記者葛祐豪攝）

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