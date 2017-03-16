媒體民調領先 吳敦義：這符合樣本規格
2017-03-16 13:18
〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對平面媒體最新民調，國民黨主席參選人吳敦義民調領先，以26.8％支持度奪冠，吳敦義今天在高雄表示，這份民調樣本1千多份，他只能說這是符合民調樣本規格的。
根據《蘋果日報》這份民調，吳敦義以26.8％支持度，領先黨主席洪秀柱20.21％、郝龍斌的19.59％，其餘還包括韓國瑜14.97％、詹啟賢12.11％、潘維剛為6.32％。
吳敦義今天受訪時說，前面有人動機不明地自我拉抬，只用10分之1不到的民調人數去擴大解釋，誤差平均很可能達到2.5％至29％之多，是一份完全不具參考價值的民調。他認為今天發佈的這份民調才是符合民調規格。
吳敦義表示，這份民調畢竟是針對全民的，但國民黨主席選舉是封閉選舉，民調對象須找具備黨權的黨員。因此他目前只能表示，這份新出爐的民調是符合民調1068份樣本數的規格，也是一份較具參考信度的。
此次國民黨主席選舉訂於3月31日公告，4月5日到6日辦理選舉領表，4月17到18日參選人登記，4月18日到20日審查連署人資格，4月21日黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月20日投票。若第一輪領先者，獲得的有效票未過半，將在2週後舉行第二輪，並採相對多數決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 獨家》前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 馬英九以吳敦義為標竿？吳自爆是馬父親說的…
- 前隨扈成共諜 國防部：無現役人員
- 實境秀跟網友互動！民進黨正妹發言人帶你去旅行
- 被爆關說中油人事 林岱樺辦公室澄清是「選民服務」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 這部神片超慘！記者會空無一人 男星傻眼了...
- 房市冷拓商機 房仲鎖定加盟品牌店面租賃需求
- NBA》葛瑞芬再見絕殺沒進 快艇一分不敵公鹿
- 《中英對照讀新聞》Japanese video says women who do their makeup while on commute are ’ugly’ 日本影片稱通勤時化妝的女人「很醜」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators back bill to raise gift, inheritance taxes
- 一屍兩命！19歲懷孕少女夢想當模特兒 鐵軌旁拍照慘遭火車撞死
- 不能結婚的男人藏愛6年 起底超正小女友
- 買中古車回覆簡訊 11月起可開通eTag
- 經典賽》美國8下雙轟大逆轉 複賽旗開得勝（影音）
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- 台北燈節擠爆 民眾叫苦 商圈叫好
- 反南鐵東移自救會 拉布條抗議
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- 女嬰遊印尼染麻疹 急追537名接觸者
- 凍齡17年解密 女星傳花4645萬隆鼻喬奶
- 擊敗「荷蘭川普」 荷總理：拒錯誤形式的民粹主義
- 有錢就是任性！強國女路上邊走邊灑錢只因心情差
- 遺贈稅挹注長照初審 稅率、級距待協商
- Hello Kitty路跑被罵翻 主辦單位：可全額退費
- 一週過夜3次 蕭薔和工具男好到一起泡湯
- 原訂今日宣判 遠雄違反環評案再開辯論
- 孔劉4月會台粉 T字舞台放送歐巴魅力
- 向教育部長陳情 輔大學生衝立院教委會遭驅趕
- 投市污水下水道工程 害擦撞火燒車
- 檢舉違規廣告物 雲縣獎金提高至30％
- 土庫鎮代破壞國土案偵結 父子都起訴
- 司改會議》繪出監獄真實面 監所管理員：不合乎人道
- 《米其林掛保證》九州百年鰻魚名店田舍庵 首家海外分店小倉屋開幕
- Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
- 地上權43坪宅 年繳地租10萬
- 捲入吸毒毀星路 羅百吉po良民證自清
- 不只毛巾舞 MP團長獨立組團被笑「胡鬧」
- 大學個人申請1階出爐 查詢網站掛點
- 厄文男網挑戰賽》單打過頭關 盧彥勳闖進16強
- 控杜特蒂犯下重罪 菲律賓國會議員提案彈劾
- 病患健保卡借外國人用 牙醫師嘆舉報違法「自找麻煩」
- 鎮長簽字了! 恆春公僕終於領薪
- 中山地下書街誠品得標 遭疑「內定」
- Fed升息後 美股、美債續漲 美元走貶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媒體民調領先 吳敦義：這符合樣本規格
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分