蔡英文來按讚 吳敦義這麼說…

2017-03-16 13:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前副總統吳敦義前天在臉書批評蔡英文施政，沒想到小英卻回按讚。吳敦義今天在高雄表示，他也感到驚訝，但他懷疑是不是蔡英文親自按讚的？如果是蔡親自按讚，他感到欽佩，不過還是建議蔡英文不要只拚鬥爭、清算，要拚經濟。

吳敦義前天在臉書批評蔡英文總統施政，質疑蔡英文沒有聽到真正人民的聲音，「因為妳只在乎妳自己！」文章一出，蔡英文卻回按讚，有網友還在下方留言「真假？蔡英文按讚？」

吳敦義今天中午現身高雄江蘇同鄉會的聚會，對此發表看法，他強調臉書上的看法都是可受公評之事，他觀察蔡英文上任10個月以來，是否有何錦囊妙計，可以避開92共識，帶給兩岸和平，如果蔡英文辦得到，她也算是腦袋不錯，但結果卻讓他失望。

吳敦義說，蔡英文至今也沒什麼錦囊妙計，只能坐看兩岸僵持、中客減少，加上一例一休，不只南投縣反彈，相信很多綠營執政縣市也是敢怒不敢言。

吳敦義強調，他懷疑蔡英文按讚是自己親自按？還是助理按的？如果是蔡親自按讚，他感到欽佩。