訂「朴槿惠條款」 陳明堂：還在討論

2017-03-16 13:22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院洗防辦公室今天掛牌，法務部表示未來洗防辦會參考國際做法，訂定列管範圍，甚至機關首長的機要與密友也擬算在內，對此，法務部次長陳明堂說，審查對象要怎麼定義，將在6月28日前對外公布。如何定義閨密、密友？如何管制？陳明堂說，這部分是不是一定要管制，還不一定，還需要再討論。

陳明堂今天在行政院院會後表示，其實國外都有相關做法，針對高知名度的人貸款、買房等都有審查機制，但不算是列管；而政務人員未來會參考這樣的做法，包括親屬幾等親以內，會在6月28日前提出具體的規範。他也說，不是所有政治人物都會列入，未來公布後，也會隨機做調整，並會注意比例原則。

陳明堂說，這些人具有社會影響力、高知名度，可能會利用其知名度與權利從事不法的洗錢活動、詐騙行為等，因此會特別做審查。至於審查要維持多久？他說還沒有結論，之後會處理。

他強調，政府在做洗錢防制時，也會兼顧經濟活絡等問題，盼外界不用過度擔憂擔心。