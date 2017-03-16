呂秀蓮隨扈被吸收當共諜 府：對於現任維安人員有信心
2017-03-16 13:30
〔記者鍾麗華／台北報導〕曾任前副總統呂秀蓮隨扈的退役少校涉共諜案，國防部表示，到目前為止法務部調查局偵辦過程中，涉案者都是退役人員，沒現役人員。對於蔡總統的維安人員，總統府發言人黃重諺說，他們都非常優秀專業，有高度愛國熱誠，「對他們有信心」。至於這起共諜案是進行中的司法案件，「不會評論」。
曾任呂秀蓮隨扈的前國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後到中國經商，被中國國安單位吸收淪為共諜，檢方將王鴻儒依違反國家安全法罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。
調查局99年2月破獲台商何志強被中國情報單位吸收，何志強頻繁接觸任職於國安局的昔日趙姓同窗，允以重金對價，要趙刺探攸關國家重大利益的絕對機密，趙姓人員舉發，何志強事敗落網。
調查局懷疑另有共諜組織，持續監控追查，發現王鴻儒也是同夥。王鴻儒退伍後來到中國經商，被天津市國安局人員吸收，以協助在中國經商順利及提供高額工作費為餌擔任「細胞」，與何志強返台為中國情報機構發展組織。
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