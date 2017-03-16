一例一休 林明溱怨揹黑鍋 害老闆晚上睡不著
2017-03-16 12:34
南投縣長林明溱（中）今參加國民黨團記者會，痛批一例一休讓他揹黑鍋。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日痛批中央政府對於「一例一休」亂象視而不見，要求政府應再度修法。南投縣長林明溱也北上立法院參與記者會，質疑「一例一休」讓他揹黑鍋，新法上路後，南投縣的老闆晚上都睡不著，勞工也都很不滿。
林明溱表示，一路一休上路後，老闆因勞工不能加班，接訂單無法掌控出貨情況，違約罰款比所賺利潤還多。
林明溱描述，南投觀光業也深受其害，原本觀光人數已遞減三分之二，現在老闆晚上都睡不著，勞工也加不了班，這叫老百姓要怎麼辦。
林明溱說，勞工都向他反映想要加班，不然賺不到錢，縣府單純是接受民眾陳情，只是反映民意，又還沒不遵守「一例一休」，監察院卻要來調查，「還沒做竟還要調查！」
林明溱抱怨，勞動部已有三位勞檢人員在檢查企業，勞檢結果送縣府執行懲處，結果民眾都以為是縣府開罰的，讓他揹黑鍋，不得不跳出來反映。
國民黨團書記長王育敏則批，行政院至勞動部竟然指責地方政府，勞動部官員還罵說「是被雷打到」，簡直荒唐不可思議，行政院長林全也用指責口吻看待此事，無視民眾對一例一休的抱怨。
國民黨團副書記長呂玉玲表示，根據人力銀行調查，有八成企業完全不了解一例一休內容，如何計算加班費等等，出現窒礙難行，地方縣府才會提出質疑，應修法解決爭議。
國民黨團副書記長曾銘宗說，「一例一休」讓全民皆輸、無所適從、天怒人怨，台北市長柯文哲搞不懂內容，南投縣也遇見執行困難，建議趕緊修正回頭，反正民進黨髮夾彎也不缺這一次。
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