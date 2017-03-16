政院推言論自由日系列活動 葉俊榮：台灣言論自由三大挑戰

2017-03-16 12:40

〔記者李欣芳／台北報導〕為追思自由時代週刊創辦人鄭南榕在28年前的4月7日，為爭取台灣的言論自由自焚殉道，行政院去年底宣布每年4月7日為「言論自由日」，今年言論自由日行政院各部會包括內政部、文化部等各部會將舉辦座談會、特展與研討會等系列活動，內政部長葉俊榮並點出當前台灣言論自由遭遇3個挑戰。

行政院長林全今天主持行政院院會時表示，今年是我國訂定言論自由日的第一個年度，具有重大意義，請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，積極推動各項活動及規劃，讓國人更瞭解言論自由的意義，期許言論自由在國內能往下紮根，其深度和一個成熟社會的表現，要逐漸體現出來。

林全指出，在很多威權社會裡，政府只有單方面放送訊息，人民只有單方面吸收而沒有獨立思考能力，這是不成熟社會的現象。

他表示，在進入開放社會開始擁有言論自由後，不是每個人都能習慣獨立思考，但在成熟社會透過互相理性討論，才會有獨立思考及辨識的能力，這也是他期待透過言論自由日的推廣，逐漸讓社會每位國民養成獨立思考的能力，如此才能對許多錯誤及不正確的訊息，具有分辨的能力。

林全說，期待透過言論自由的推廣，讓台灣社會走向成熟的開放社會，希望各部會能將言論自由具體落實在各項施政上。

內政部規劃4月7日言論自由日當天舉辦「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，文化部則預定4月6日起到12月15日舉行「百分之百言論自由」政論雜誌與反戒嚴運動特展，法務部將在3月30日舉行「我國言論自由發展與保障」專題研討會。

葉俊榮認為，台灣言論自由遭遇3個挑戰，包括：商業及政治力量影響表意的自由；網路資訊發達對言論及隱私等人權之影響，例如網路仇恨性或渲洩性言論，以及網路霸凌；數位落差造成言論自由的受限。