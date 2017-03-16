教育部閱讀計畫預算過低 立委：110元怎麼買好書！
〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧今表示，教育部為推廣閱讀、替小一新生添購課外書的計畫，卻因每本書預算僅有110元，導致「好書根本無法進入選書清單」，痛批相關單位便宜行事糟蹋計畫美意；教育部國教署國中小組組長武曉霞回應，會與委辦學校討論、必要時調整採購流程。
民進黨立委蘇巧慧、張廖萬堅上午找來教育部、文化部代表，與出版業者共同召開記者會。中華民國圖書發行協進會理事長林敬彬在會中大吐苦水強調，出版業一本書成本加版稅就超過3成，就算是大量採購，平均販售價格也多落在7折到79折間（約200多元），在採購價格遠低於成本的情況下，教育部「如何用低於3成價格買到好書」？
中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事吳政鴻指出另一個問題，吳強調，教育部行文各業者採購的公文中，僅標示預算，卻沒有寫採購數量，「不知道要買多少怎麼訂價」？吳質疑，教育部因行政機關便宜行事心態，採取「先招標再選書」的方式，讓業者在還不清楚採購數量的情況下，就要決定是否參加標案，造成業者根本不敢投入高成本的書籍。
蘇巧慧表示，自己身為一個媽媽，非常清楚小朋友的書籍「價格反而非常貴」，公家機關大量採購雖然可以降低價格，但「沒辦法讓業者知道採購數量，如何決定售價」？民進黨立委張廖萬堅也說，根據文化部統計，民國104年出版品的平均定價為378元，教育部卻以平均讀物不到3折的價格採購新書，等於變相影響出版業生計。
教育部國教署國中小組組長武曉霞解釋，依據過去幾年的縣市調查，小一生的新書價格，平均售價約是150元，加上大量購書會再折價，才會制定110元的售價。武曉霞強調，教育部了解出版業採購流程造成的困難、導致影響售價等問題，相信「採購程序能有更聰明的做法」，會再與委辦學校討論、適時調整。
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