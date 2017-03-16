南市第3屆議員選區劃分調併 公聽會正反意見交鋒
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第3屆議員選舉區劃分公聽會，今日在市選委會舉行，有人支持，選區被合併的議員則反對，直指擴大選區不利選民服務，甚至高調要求行政區劃分作業（一併到位），不要只拿議員選舉開刀。可是今天發言也有很多年輕人面孔，認為議員功能不是只有選民服務，選區調整可打破傳統選舉文化，提升政治素養及整體城市發展。
包括國民黨市議員蔡育輝、林美燕、親民黨台南辦事處執行長李錦泉等人，均強烈質疑選區合併目的，係執政黨為自己選舉利益，擴大選區反而稀釋服務效能，不利選民。民進黨議員侯澄財也憂心小區被併入大區，在人口數很吃虧，難選出在地人發聲。
民進黨議員李文正、呂維胤則表達支持，他們認為，選區合理調整才有助民主發展，讓更多新人出頭。現場發言的民眾則直言，選區劃分應該問選民，擴大選區才有競爭，消弭小選區綁椿賄選及世襲制畸形現象。東區議員蔡旺詮認為，從選區劃分開始逐步完成行政區劃分。
也有議員建議，應該在各區多辦說明會，匯整更完善的選區劃分意見。
公民社圑台南新芽樂見其成，主張選區議員席次增加，可增加新人出線機會，有新的選區劃分，僵固的政治版圖才有可能被擾動。
南市目前議員選區沿用縣市合併前的選區範圍，至今已有30年未改變，在六都中人口最少、選區最多。
依市選委會劃分草案，東區由6席減為5席、曾文區由3席增為4席外，原永康選區的新市區劃入善化及新化合併的選區，永康區將由8席變為7席，善化與新化選區合併後原為4席，加上新市劃入而增1席變為5席。
其他選區調整部分，北區與中西區合併，安平與南區合併，白河與新營選區合併，學甲與佳里選區合併，南關線、玉井選區及平地、山地原住民選區則維持不變。
此外，新選區版本的婦女保障名額，也將由原來的8席增為10席，落實性别平等。
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標題：南市第3屆議員選區劃分調併 公聽會正反意見交鋒
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