傳柯Ｐ力主協調議員人選 盼成第三勢力共主？

時力黨內人士透露，今年初，時力派黨內立委等人親邀柯文哲出席時力兩週年黨慶時，柯竟劈頭問「要不要來協調」。（記者張嘉明攝）

2017-03-16 12:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕新興政黨時代力量2018年議員選舉布局動態引人關注，將爭取連任的台北市長柯文哲更是動作頻頻。時力黨內人士透露，今年初，時力派黨內立委等人親邀柯文哲出席時力兩週年黨慶時，柯竟劈頭問「要不要來協調」，柯表示想瞭解時力在2018年的規劃，並就有意參與北市議員的各第三勢力人選「大家一起來協調」，頗有盼成「第三勢力共主」的意味。

柯文哲與時力一直有密切接觸，據透露，今年二月，柯也受邀時力選策會成員的不公開聚會，雙方再就2018選情交換意見，柯再次提醒時力「不要放棄任何協調機會」；柯顯然有意延續2016年立委選舉「首都改革陣線」模式，與非國民黨勢力維持良好關係，在2018年北市議員選戰，支持、拉抬時代力量、社民黨等新興政黨的候選人。

知情人士表示，時力與柯在2018選舉的合作模式還未確定，雙方都還在持續調整；他也指出，雖然柯想「協調」各第三勢力北市議員候選人，但社民黨人選集中北市參選，且目前政治局勢、各政黨實力，也與2015年時力、社民黨剛成立時完全不同，對於柯的想法，時力黨內還要評估。

時代力量曾表示，在2018年選舉會對人選協調保持開放態度，對於民進黨在明年選舉也將祭出力推年輕議員候選人的策略，時力黨內高層認為，時力比民進黨更偏向進步價值，民進黨則有執政包袱，相比之下，時力會較有操作與策略空間。

不過，民進黨在議員選戰的選舉節奏，仍牽動時代力量人選布局及提名的時機，如時力上月的黨政會議中，就對時力議員候選人名單，要在民進黨初選名單確認前，或是後來公布，有一翻爭論，據悉，黨內目前對此還未定調。