重層嚇阻如何執行？ 馮世寬提智慧型水雷、無人載具

2017-03-16 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今日上午赴立法院外交及國防委員會，報告106年「四年期國防總檢討」，國民黨立委江啟臣詢問馮世寬該如何進行「重層嚇阻」？馮世寬表示，國軍非常努力研擬如何進行「不對稱作戰」，像是智慧型水雷及攜帶攻擊武器的無人載具便是例子。

江啟臣表示，重層嚇阻是讓對方陷入「重複困境」，然而美軍有能力投射很多武器，藉此製造困局，讓敵人無法接近，但台灣要如何做到重層嚇阻？馮世寬表示，像智慧型水雷就是個有效的嚇阻工具，未來也希望研發無人載具，除了偵測之外也可以攜帶攻擊武器。

江啟臣進一步詢問：「是帶飛彈或炸彈？」馮世寬回應，屆時攜帶的主要是干擾器材；至於無人機是否可能被干擾後掉下來？馮則回，這可能性不大，而國軍有這樣的技術與意願。」

最後江啟臣詢問，未來國軍是否從被動防守改為主動出擊？馮世寬表示，這是增加運作的彈性，但也要建立主動出擊能力，是種積極的手段運用，主動出席也是手段之一。