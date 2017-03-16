沙國國王結束豪華訪日 每天500輛雙B集體穿梭東京都

沙烏地阿拉伯沙曼爾國王（左）今天結束訪日，圖為訪日期間受到日本天皇（右）的歡迎。（資料照，美聯社）

2017-03-16 12:03

〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕結束豪華訪日四天的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼，十五日「凱旋」回國，此次訪日是七一年以來闊別四十六年，和國王一起來的包括十六位王子，和一千五百名隨員，分乘四十架專機抵日，一共包下東京幾家高級飯店的一千兩百間高級套房，五百輛雙B大房車每天浩浩蕩蕩在東京都內集體移動，一行阿拉伯大富豪買家臨時取代各高級百貨公司的中客。

沙國國王一行人是在十二日訪日，十五日離日，在十二日之前，先由俄國專機載來一組上下機用的電動黃金扶梯，讓羽田機場工作人員大開眼界，當天抵達羽田機場的專機超過四十架，隨行的王子十六人之外，還有王族等隨員一千五百人分乘大約五百輛雙B大房車，在駛往東京都內時，日警居然封鎖彩虹大橋，創下新紀錄。

現年八十一歲的沙爾曼國王據說是十歲的時候就能暗記可蘭經，總資產約二千億美元，他的權力被富比士雜誌評比為世界第十六位，有三位妻子和十三個王子（外傳），在阿拉伯國內沙爾曼國王很高明的「整合」大約四千位「王子」，而獲得很高的評價。

據今天出刊的「新潮週刊」報導，一五年訪美時，將華府五星級飯店的所有兩百二十二間大套房包了三天，室內所有的家具指定全部使用黃金色，包括鏡子和電燈，一四年在馬爾地夫花了四千萬美元包下三座小一個月，從沙烏地阿拉伯帶來水上醫院和高級遊艇

，和一百名以上的保鏢共同度假，是百分之一百的「阿拉伯之夜」。

但據「文春週刊」報導，沙烏地阿拉伯雖有超級富有的國王，但是事實上，這個國家有四分之一是貧困層，沙國保障人民月的最低工資是大約七百美元，但是印度勞工在當地只拿到一百美元，所以沙國企業其實根本不想雇用自己人，所以沙國人民「連超商的工作也找不到」。

另外沙國還有一個恐怖的所謂「勤善懲惡委員會」，只要是違反伊斯蘭教的教義，所謂的人命根本不存在，例如二○○○年有一所女子高中發生大火，有一名高中女生因為露出她的皮膚逃生，因此「違反」勤善懲惡委員會」的規定，甚至因為救火員全部是男生，而不准進入學校，最後造成十五人喪命。