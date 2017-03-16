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建管人員涉貪 柯P：現在才抓效率太慢

2017-03-16  11:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府建管處建照核發業務戴姓承辦人，涉嫌接受台北市某建設公司李姓負責人賄賂，新北地檢署偵訊後，昨天清晨訊後，以違背職務收賄罪，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，台北市長柯文哲今出席活動後忍不住抱怨，郝市府時代核發的，現在才抓，「效率太差。」

柯文哲指自己查過資料，建照跟使照都是在郝市長時代發的，「你要抓也早點抓一抓，拖兩年才爆出來，效率太差了。」

檢方同時以違背職務行賄罪，聲請羈押禁見代辦跑照李姓業者，法院裁定新台幣30萬元交保。檢方諭令，台北市政府都市發展局黃姓專門委員以20萬交保。

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  • 台北市政府建管處建照核發業務戴姓承辦人收賄賂，被羈押禁見，台北市長柯文哲今抱怨，郝市府時代核發的，現在才抓，「效率太差。」（記者張嘉明攝）

    台北市政府建管處建照核發業務戴姓承辦人收賄賂，被羈押禁見，台北市長柯文哲今抱怨，郝市府時代核發的，現在才抓，「效率太差。」（記者張嘉明攝）

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