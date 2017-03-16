否認關說中油人事 網友批林岱樺：睜眼說瞎樺
〔即時新聞／綜合報導〕因「放生說」惹議的民進黨立委林岱樺，今又被爆涉嫌關說中油人事，林辦澄清，是受民眾所託做選民服務，批踢踢八卦版網友怒批，「這種還說沒關說，真的黑到爆炸」、「睜眼說瞎樺」。
《蘋果日報》報導，中油內部員工爆料，去年12月時，中油僱用人員初試結果出爐，進行複試前，林岱樺辦公室行文中油前總經理陳綠蔚，推薦特定人士，最後也順利錄取該應試者，質疑根本是關說。對此，林岱樺辦公室回應，林受民眾請託做選民服務，希望當事人能有「公平競爭的機會」，但她不曾親自電洽中油高層，且民眾請託僅是增加自信心，能否錄取仍須以實力論。
消息轉載至批踢踢八卦版，網友表示，「即便他（她）沒關說的意思，只要有影響力，本就該避嫌」、「其實明知觀感不好，就不要去做」；也有人質疑，「你用民意代表的身份，為特定人士發推薦函，等不等於關說，很難理解？」、「公平競爭的機會，就考試就好了，然後推選民服務不是關說」、「筆試憑實力、面試靠公文？」、「雇用人員這種等級職缺也要關說，是對自己多沒信心」；還有人怒批，「這就是關說啊！既然要靠實力，你媽的發公文去推薦是什麼意思」；不過，部分網友則緩頰，「薦函根本也沒長官會鳥，都下面的人罐頭文回一回而已」、「那找工作、申請學校要附推薦函不就也是關說的一種？」
林岱樺3日主持《野生動物保護法》修法的協商會議時表示，某些放生行為是出於善心，並非惡意，遂提議「初犯者免罰」、「民眾放生的動物由農委會或地方政府收容中心收容」等；另外，她還曾在與會中提及，「不想養了想放生，不是棄養」，更嗆林務局局長林華慶「你是在跟我對幹逆？」引發輿論譁然、各界撻伐聲浪不斷，遭譏是「放生立委」，沒想到風波才暫時平息不久，再被爆介入中油內部人事案。
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