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馬英九被幕僚扯後腿？ 邱毅教他訴訟策略...

邱毅在臉書在臉書上建議馬英九訴訟策略。（資料照）

2017-03-16  13:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被依涉教唆洩密等3罪起訴，前立委邱毅在臉書建議馬英九打訴訟的策略，並指出這次除了是「政治起訴」之外，還有就是馬英九的幾位核心幕僚或重臣就扯了他的後腿，讓檢察官順利將馬英九「政治起訴」。

邱毅認為，政治力容易介入司法，馬英九的案子很明顯是政治起訴，雖只是刑責不重的小案，但弄不好就得坐牢，也會成為下波政治鬥爭的破口，因此明知是政治起訴，也要設法解套脫困。

邱毅指出，法官在審判心證上必須查明犯罪動機，若犯罪的動機是善意，例如雖有洩密之實，卻是為國家更高利益，即可構成判無罪之理由。這件關說事件來自司法關說，已可能引發動搖國本的政治危機，所以他必須做危機處理，因此就算有洩密事實，卻是基於對國家安定的更高善意，自然無罪。邱毅強調，這是他給馬英九打訴訟策略的建議。

邱毅說，馬英九的幾位核心幕僚或重臣就扯了他的後腿，讓檢察官順利將馬英九「政治起訴」，此案已到台北地院，此司法關卡守不住，馬英九將後患無窮、難逃坐黑牢噩運，還會引發後續一連串的政治追殺。邱毅認為，馬英九要打開用人格局，成立法律訴訟顧問團，拚全力才能打贏這場司法訴訟。

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