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被爆關說中油人事 林岱樺辦公室澄清是「選民服務」

2017-03-16  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺日前才因「放生說」遭到批評，如今又被踢爆疑似關說中油內部人事。林岱樺辦公室對此澄清，是受民眾請託做選民服務。

根據《蘋果日報》報導，中油內部員工向媒體爆料，在去年12月，中油雇用人員初試結果公布，但複試尚未進行前，林岱樺地方辦公室發文中油，向中油前總經理陳綠蔚推薦某位特定人士，該人最終順利錄取，認為林此舉根本是關說。

林岱樺辦公室回應，林身為民意代表，受民眾請託做選民服務，是希望讓當事人能夠有公平競爭的機會，林岱樺本人也沒有親自打電話給中油高層。

林辦表示，民眾向民代請託只是增加自信心的一種方式，能否錄取還是要憑藉自身實力，且中油的徵才考試是委託財團法人金融研訓院辦理，中油僅能監督，無法影響結果，強調一切公平、公正、公開，還提到同一人可能會請託多名立委，但無論如何都不會影響結果。

林辦也向中油洽詢人事推薦的處理方式，中油回應，無論以何種方式推薦，公關室一律不轉發、轉達，僅會登錄至公關的封閉系統中，待考試結果出爐後再通知請託窗口轉達請託人，強調民代的請託並不會影響筆試或口試的結果。

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  • 林岱樺遭爆關說中油人事。（資料照，記者廖振輝攝）

    林岱樺遭爆關說中油人事。（資料照，記者廖振輝攝）

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