幫吳敦義臉書按讚…蔡英文臉書小編誤觸啦

2017-03-16 11:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席參選人、前副總統吳敦義昨天在臉書批評蔡英文總統施政，質疑蔡英文只在乎自己，但蔡英文卻回按讚，有網友還在下方留言「真假蔡英文按讚？」但話題延燒數小時後，總統府今天澄清說，有關吳前副總統臉書動態，是負責總統臉書管理小編誤觸，目前已經更正。

吳敦義前天在臉書PO一篇以「向上，才是我們要走的路，也是我在思考的事」為題的文章，指去年蔡總統政績和民調數據，都顯示民進黨對人民訴求毫不在乎。還指蔡英文「當妳可以透過行政院客委會使用納稅人的錢買單吃法國菜的同時，大言不殘（慚）的號稱是在推廣青年返鄉就業，但妳可曾聽到真正人民的聲音？沒有，因為妳只在乎妳自己！」

吳敦義批評蔡英文的貼文，文末還Tag蔡英文的粉絲團，被網友注意蔡英文也來底下按讚，有網友發現後直問「真假，蔡英文按讚？」而吳敦義臉書小編還回覆說「是的」。不過，今天蔡英文臉書小編已經收回讚了。