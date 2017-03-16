蔡英文為吳敦義按讚？ 總統府回應了

前副總統吳敦義近來在臉書批評總統蔡英文，沒想到蔡英文也來按讚，總統府今天表示，這是因負責總統臉書管理的小編誤觸。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-16 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義近來在臉書發文批評總統蔡英文施政，但沒想到蔡英文也來按讚，讓網友傻眼。總統府今天表示，這是因負責總統臉書管理的小編誤觸。

總統府今天上午指出，有關總統蔡英文按讚前副總統吳敦義臉書動態，是負責總統臉書管理的小編誤觸，目前已經更正。

當時吳敦義批評蔡英文的貼文中，許多網友發現蔡英文按讚後直問「真假，蔡英文按讚？」而吳敦義臉書小編還回覆說「是的」。