實境秀跟網友互動！民進黨正妹發言人帶你去旅行

吳沛憶表示，小旅行會有網路線上直播。（記者蘇芳禾攝）

2017-03-16 10:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民主進步黨發言人群今（16）日召開「點亮台灣。幸福之旅」啟動記者會，第一站將搭乘機場捷運前往桃園市政府，體驗北桃區域間移動的便利，並且將會以實境秀方式直播。民進黨發言人吳沛憶表示，幸福之旅主要是以「小旅行」的方式，體驗各縣市的在地特色和文化，和各地施政亮點及重大建設。相關人士也表示，民進黨有意在2018地方選舉之前，宣傳民進黨執政縣市亮點，增加曝光。

楊家俍說，桃園市已進入捷運時代，機場捷運從台北雙子星A1站到桃園國際機場第一航廈A12站，只要35分鐘，北北桃首都生活圈，透過機場捷運系統順暢接軌，桃園作為進入台灣的門戶，與雙北的距離大幅縮短。看到機場捷運花了十多年時間歷經某些不當的變更設計，如今新政府終於解決克服各項問題與困難，這也是中央、地方積極合作解決問題的示範。

發言人吳沛憶表示，明天開始的「點亮台灣。幸福之旅」，主要是由發言人群參訪並體驗各地施政亮點及重大建設等，行程除安排拜訪執政縣市首長及新聞行銷團隊，與縣市長分享施政主軸跟方向，也以「小旅行」的方式，體驗各縣市的在地特色和文化。明天的行程除了到訪桃園市政府與鄭文燦市長午餐會談外，也將走訪青年事務局等施政亮點，會有網路線上直播。

發言人張志豪說，發言人群藉由實境秀-影像紀錄方式和各縣市民眾分享與對話，讓發言人可以肩負「綠色施政行銷大使」的角色，實際感受執政13縣市重大施政行銷。此外，第一季規劃的「當發言人遇見發言人」系列，除了首站拜會桃園市長鄭文燦、第二站將拜會基隆市長林右昌、第三站拜會新竹市長林智堅，第四站拜會台中市長林佳龍，拜訪曾擔任黨發言人的首長，進行經驗傳承與對話。

發言人阮昭雄總結，除了首站桃園之外，後續走訪的各站，也會規劃由發言人自行開車，沿途以輕鬆活潑的互動方式來介紹綠色亮點政績。