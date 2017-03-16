實境秀跟網友互動！民進黨正妹發言人帶你去旅行
吳沛憶表示，小旅行會有網路線上直播。（記者蘇芳禾攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民主進步黨發言人群今（16）日召開「點亮台灣。幸福之旅」啟動記者會，第一站將搭乘機場捷運前往桃園市政府，體驗北桃區域間移動的便利，並且將會以實境秀方式直播。民進黨發言人吳沛憶表示，幸福之旅主要是以「小旅行」的方式，體驗各縣市的在地特色和文化，和各地施政亮點及重大建設。相關人士也表示，民進黨有意在2018地方選舉之前，宣傳民進黨執政縣市亮點，增加曝光。
楊家俍說，桃園市已進入捷運時代，機場捷運從台北雙子星A1站到桃園國際機場第一航廈A12站，只要35分鐘，北北桃首都生活圈，透過機場捷運系統順暢接軌，桃園作為進入台灣的門戶，與雙北的距離大幅縮短。看到機場捷運花了十多年時間歷經某些不當的變更設計，如今新政府終於解決克服各項問題與困難，這也是中央、地方積極合作解決問題的示範。
發言人吳沛憶表示，明天開始的「點亮台灣。幸福之旅」，主要是由發言人群參訪並體驗各地施政亮點及重大建設等，行程除安排拜訪執政縣市首長及新聞行銷團隊，與縣市長分享施政主軸跟方向，也以「小旅行」的方式，體驗各縣市的在地特色和文化。明天的行程除了到訪桃園市政府與鄭文燦市長午餐會談外，也將走訪青年事務局等施政亮點，會有網路線上直播。
發言人張志豪說，發言人群藉由實境秀-影像紀錄方式和各縣市民眾分享與對話，讓發言人可以肩負「綠色施政行銷大使」的角色，實際感受執政13縣市重大施政行銷。此外，第一季規劃的「當發言人遇見發言人」系列，除了首站拜會桃園市長鄭文燦、第二站將拜會基隆市長林右昌、第三站拜會新竹市長林智堅，第四站拜會台中市長林佳龍，拜訪曾擔任黨發言人的首長，進行經驗傳承與對話。
發言人阮昭雄總結，除了首站桃園之外，後續走訪的各站，也會規劃由發言人自行開車，沿途以輕鬆活潑的互動方式來介紹綠色亮點政績。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 白沙屯昏迷警好轉了！廟方：媽祖割金身救人現神蹟
- 老公陪洗澡每周嘿咻4次 人妻新婚21天不滿足拍AV洩慾
- 美聯準會升息 3個月內第2次
- 83歲阿公做粿 養活4障礙家人
- 小王爺潛心向佛 瀟灑燒光朋友借據
- 合宜弊案被告點將錄 葉出獄將是8旬翁
- 吳澤成報告宜縣長選情 意外掀戰火
- （影音）TWICE飲料代言齊穿短褲秀美腿 子瑜露腰甜笑超電人
- NBA》偏頭痛影響 黃蜂巴頓將接受電腦斷層掃描
- 巡邏到一半進公廁 台中警員舉槍自盡
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- Uber欠稅5124萬 存款、總部遭查封
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 47刀殘殺女友判無期 台大宅王：太重求輕判
- 男星健忘超誇張 嚷嚷錢包遺失竟塞冰箱1周
- 後龍修繕好望角剷古碑 民團槓公所
- 川普拖累女兒
- 韓職》落選菜鳥熱身賽飆158公里 下一球悲劇了（影音）
- 經典賽》球速曾比野手慢 昔日育成選手變身日本最強投（影音）
- 深圳女網賽》頭號種子不是假的！ 謝淑薇直落二晉級8強
- 北台灣又濕又冷 明起冷氣團減弱天氣轉好
- 外甥女回憶陳麗麗 「愛情至上」這輩子沒見過
- 逐鹿中原要有真本事 不能只憑跑攤
- 陳妍希獨留台育兒 老公隔海賺
- 世界中學生籃球選拔賽》 少了高國豪 松山贏得險
- 大學個申一階 台東女中25人拿「六冠王」
- 對川普政府感到憤怒 克里斯伊凡不怕站出來發聲而流失觀眾
- 自由廣場》〈北社評論〉台史博館228特展中的「基隆屠殺」風波
- 華南雲雨影響！中午前中部以北持續雨勢
- 經典賽》墨西哥烏龍淘汰 岡薩雷茲怒：以後不打了！
- （影音）年收百萬不是夢！正妹主播教你當直播網紅
- 我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移
- 川普控被歐巴馬竊聽 國會調查結果出爐
- 入圍AV奧斯卡最佳新人 拍這系列片眼神呆滯飆戲胞
- 媒體揭露川普稅單 年收47億
- 推衛生紙丟馬桶 可分解款熱銷
- 荷大選出口民調：總理呂特擊敗極右派
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 經典論戰／北市1.5倍大島嶼 荷棒人才庫
- 大宇資：現金充裕零負債 今年坐等收割
標題：實境秀跟網友互動！民進黨正妹發言人帶你去旅行
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email